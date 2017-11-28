К 2023 году в мире будет 1 миллиард 5G - подключений

28 ноября 2017, 13:15

Компания Ericsson представила очередной выпуск ежегодного отчета Ericsson Mobility Report, посвященного развитию мирового рынка мобильных технологий.



По оценке Ericsson, за год число подключений к мобильному широкополосному Интернету выросло на 20% и к настоящему времени достигло 5 млрд. При этом 2,5 млрд пользователей подключено к сетям LTE, а на смартфоны приходится 57% всех подключений.



Согласно прогнозу Ericsson, к 2023 году в сетях связи пятого поколения (5G) будет зарегистрирован 1 млрд подключений. Услуги на базе 5G к этому времени будут доступны для 20% мирового населения.

Первые коммерческие сети на базе технологии 5G NR появятся в 2019 году, а массовое внедрение 5G ожидается в 2020 году. В первую очередь, технологии 5G будут применяться для создания качественного доступа в интернет в густонаселенных районах. Кроме того, сети нового поколения будут востребованы целым рядом отраслей, в частности, транспорта, производства, энергетики и здравоохранения. Согласно прогнозу, лидерство в развитии сетей на базе новых технологий будет принадлежать США, Южной Кореи, Японии и Китаю.



Объем данных в мобильных сетях растет стремительными темпами. В период с 2017 по 2023 годы объем потребляемого трафика увеличится в 8 раз и достигнет 110 ЭБ в месяц к 2023 году. По объему передачи данных лидирует США: к концу 2017 года на один смартфон будет приходиться 7,1 ГБ, а к концу 2023 - 48 ГБ.

Драйвером роста выступает видео: к 2023 году его доля в мобильных сетях достигнет 75%. Наиболее активная категория потребителей видеоконтента – люди в возрасте 15-24 лет. 28% подростков из 14 стран мира смотрят видео по запросу 1-3 часа в день, а 17% тратят на это 3-6 часов. В ближайшие 5-10 лет с появлением новых услуг эта группа пользователей будет потреблять все больше трафика.



Большой вклад в трафик вносит интерес пользователей к просмотру потокового видео в высоком разрешении и стремление смотреть панорамные ролики. Например, при просмотре на YouTube панорамного ролика потребляется в 4-5 раз больше трафика, чем при включении обычного ролика.

Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос операторам придется улучшить качество покрытия сетей – в настоящее время им довольны менее половины миллениалов.

За год в регионе Центральной и Восточной Европы стало на 30 млн больше подключений к мобильному широкополосному интернету. Объём трафика данных в регионе увеличился на 48% и сейчас составляет 1,2 экзабайт в месяц.

По состоянию на 2017 год в нашем регионе насчитывается 270 млн. смартфонов с доступом к мобильному интернету. К 2023 году их количество будет увеличиваться на 10% ежегодно. В 2017 году активный пользователь смартфона в Центральной и Восточной Европе ежемесячно потреблял около 3.8 ГБ в месяц, а к 2023 году ожидается пятикратный рост траффика – до 19 ГБ в месяц.

Практически во всех странах региона рост объема передаваемых мобильных данных связан с увеличением потребления видео-траффика. Интересно, что в Украине рост видео-траффика происходит на фоне незначительного сокращения потребления социальных сетей.



В Центральной и Восточной Европе на лояльность абонентов к мобильному оператору влияет сочетание 3 факторов: качество сети, пользовательский опыт и хорошее обслуживание клиентов. Исследование показало следующую тенденцию – пользователи ценят скорость работы онлайн-приложений и быструю загрузку веб-страниц больше, чем широкое покрытие.

В Украине также решающим фактором является качество мобильного Интернета. После этого следует качество голоса, поддержка клиентов и ценовая политика оператора. Характерно, что украинцы оказались намного более чувствительными к ценам тарифных планов, в то время как, например, поляки больше внимания уделяют проактивной персонализации предложений и первым впечатлениям от взаимодействия с оператором.