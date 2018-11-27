Ericsson Mobility Report: в 2024 году в сетях 5G будет 1,5 млрд подключений

27 ноября 2018, 13:15

На 79% вырос мобильный трафик данных в 3-м квартале 2018 года по сравнению с 3-м кварталом 2017 года.

К концу 2024 года в зоне действия сетей 5G будет жить более 40% населения, а число подключений к сетям улучшенного мобильного широкополосного доступа (МШПД) достигнет 1,5 млрд. Темпы развертывания 5G в мировом масштабе будут выше, чем у мобильных технологий предыдущих поколений.

Большой интерес к 5G объясняется преимуществами, которые обеспечивает эта технология. В их числе – высокая емкость сети, снижение стоимости передачи трафика в пересчете на один гигабайт и способность новой технологии обеспечить потребности новых сценариев использования.

Лидерами в области 5G в ближайшие годы будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия. К концу 2024 года в Северной Америке на сети 5G будет приходиться 55% мобильных подключений, а в Северо-Восточной Азии – 43%. Для сравнения - в странах Западной Европы только 30% мобильных подключений будут осуществляться на базе технологии 5G.

В ближайшие годы ожидается активное развитие мобильного интернета вещей (IoT). В основном оно будет происходить за счет двух технологий - NB-IoT и Cat-M1. Стремление операторов внедрять эти технологии связано с их широкими возможностями - NB-IoT и Cat-M1 покрывают растущие потребности широкого круга отраслей в подключении к сети самых разных сценариев использования. К 2024 году в сетях IoT ожидаются 4,1 млрд подключений. Лидерами в области IoT будут страны Северо-Восточной Азии, где благодаря массовому развертыванию новых технологий количество IoT-подключений достигнет 2,7 млрд.



В третьем квартале 2018 года мобильный трафик данных вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель с 2013 года. По объему потребленного трафика лидировала Северная Америка, где на один смартфон приходилось в среднем 8,6 ГБ в месяц. Такой уровень потребления эквивалентен 12 часам просмотра потокового видео в формате HD ежемесячно. При этом наибольший всплеск объема передачи данных наблюдался в Северо-Восточной Азии, где трафик в расчете на один смартфон увеличился на 140% и достиг 7,3 ГБ в месяц (10 часов потокового видео в формате HD).

Объем трафика в расчете на один смартфон (ГБ в месяц)



Тенденция роста объема потребляемых данных сохранится – в период с 2018 года по 2024 год трафик вырастет в 5 раз, и в 2024 году в сетях 5G будет обрабатываться 25% мобильного трафика.

«Теперь, когда технология 5G запущена в коммерческую эксплуатацию, ее зона покрытия и число подключений будут расти быстрее, чем сети предыдущих поколений. Одновременно будет происходить устойчивый быстрый рост мобильного интернета вещей. Мы наблюдаем фундаментальные изменения, которые отразятся не только на потребительском рынке, но и на многих отраслях», - комментирует исполнительный вице-президент и глава бизнес-направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

