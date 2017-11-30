В Харькове выполняют заказы на ремонт самолетов со всего мира

30 ноября 2017, 11:45

Поставить на крыло четыре самолета в рекордно короткие сроки собираются на харьковском авиазаводе.

Такое количество машин, которые одновременно прибыли на техническое обслуживание, на предприятии называют - беспрецедентной. По крайней мере, за последнее время. Самолет АН-72, в собственности украинской авиакомпании, прибыл на ХАЗ две недели назад. Он налетал около 900 часов - поэтому пришло время технического обслуживания. Задача специалистов авиазавода - ликвидировать уже существующие проблемы и предупредить возникновение новых, то есть полностью проверить машину.



Максим Ломакин, авиатехник ХГАПП: «..есть проблема износа узлов и агрегатов, немалая коррозия и некоторые проблемы по авионике. В целом все норм, что нужно починим».



До 15 декабря работы над самолетом планируют полностью закончить. Три другие крупные заказы на предприятии - иностранные крылатые машины, которые эксплуатируются в странах Ближнего Востока и Средней Азии. Одновременно такое количество машин обслуживают на заводе впервые.



Сергей Бекетов, начальник эксплуатационно-ремонтного цеха ХГАПП: «... мы предварительно составляем соглашение, в котором указано какую именно техническую услугу предоставляем. Здесь нужно учитывать детали, которые нам нужно будет заменить или отремонтировать. Вместе с тем, к нам прилетают специалисты из страны что сделала заказ».



И уже в планах на январь - взять на техническое обслуживание еще один самолет, с одной из стран Африки. Такая активная работа в направлении обслуживания машин, выпущенных в свое время на харьковском авиазаводе, позволит как можно быстрее восстановить работоспособность предприятия.

