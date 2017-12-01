Toshiba XG5-P – SSD-накопители формата M.2 объемом до 2ТБ

1 декабря 2017, 9:15

Японская Toshiba Memory Corporation представила свои новые твердотельные накопители формата М.2 2280 - Toshiba XG5-P.



Новинки ориентированы на игровые системы и мощные настольные ПК.

Все носители соответствуют спецификации NVM Express 1.2.1 (NVMe), что значит высокое быстродействие. К слову, заявленная скорость чтения данных достигает 3000 Мбайт/с, а записи – 2200 Мбайт/с.



Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) достигает 320 000 при произвольном чтении и до 265 000 при произвольной записи.



В этих носителях производителем применена 64-слойная флеш-память BiCS Flash 3D.



На выбор пользователя предложены версии с 1ТБ памяти и 2 ТБ.



Габариты модулей – 22х80х2,23 мм.



Первые поставки носителей уже начались. Стоимость, к сожалению, пока не известна.