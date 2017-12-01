Toshiba XG5-P – SSD-накопители формата M.2 объемом до 2ТБ

Японская Toshiba Memory Corporation представила свои новые твердотельные накопители формата М.2 2280 - Toshiba XG5-P.
Новинки ориентированы на игровые системы и мощные настольные ПК.
Все носители соответствуют спецификации NVM Express 1.2.1 (NVMe), что значит высокое быстродействие. К слову, заявленная скорость чтения данных достигает 3000 Мбайт/с, а записи – 2200 Мбайт/с.
Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) достигает 320 000 при произвольном чтении и до 265 000 при произвольной записи.
В этих носителях производителем применена 64-слойная флеш-память BiCS Flash 3D.
На выбор пользователя предложены версии с 1ТБ памяти и 2 ТБ.
Габариты модулей – 22х80х2,23 мм.
Первые поставки носителей уже начались. Стоимость, к сожалению, пока не известна.