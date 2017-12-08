LG Electronics анонсировала ключевые изменения в руководстве

8 декабря 2017, 9:15

Компания LG Electronics (LG) анонсировала назначения на руководящие должности в компании Mobile Communications, а также назначение руководителей главного технического подразделения и подразделения международного маркетинга.

Данные изменения произойдут в рамках глобальной реорганизации LG c целью укрепления позиций компании и повышения конкурентных преимуществ. Также компания объявила о создании новой B2B-компании, чтобы расширить существующие функции для корпоративного бизнеса во всех подразделениях LG.



Среди ключевых изменений в структуре компании:



Хванг Джонг-Хван был назначен на должность президента и главного руководителя компании LG Mobile Communications, в то время как нынешний президент Джуно Чо займет новую позицию в холдинговой компании LG. Ранее господин Хванг работал главным инженером в научно-исследовательском подразделении LG (лаборатория Multimedia R&D), а также был причастен к разработке первого смартфона компании в 2009 году.



Доктор Парк Ил-Пюнг, глава центра программного обеспечения LG, станет новым главным инженером компании, а доктор Скотт Аан, который в настоящее время занимает данный пост, получит новую должность в корпорации LG. Перед тем как доктор Парк присоединился к LG, он работал главным инженером Harman International и руководителем лаборатории интеллектуальных вычислений при передовом технологическом институте Samsung. Парк Ил-Пюнг получил степень доктора компьютерных наук при Колумбийском университете и имеет ряд патентов в области информационных технологий.



Хан Чанг-Хи, который ранее занимал должность вице-президента маркетинговых коммуникаций подразделения бытовой техники, будет возглавлять подразделение международных маркетинговых коммуникаций LG. Брайан На, который руководил маркетинговым департаментом компании в течение последних 2 лет, назначен на должность президента LG в Западной Европе.



Чтобы расширить присутствие в коммерческом секторе, LG создает B2B-компанию для управления всеми аспектами продаж В2В-продуктов, включая решения в области электроэнергетики, информационные панели и вертикальные решения. Квон Сун-Хванг, бывший глава подразделения бизнес-решений LG и глава LG в Индии, назначен президентом новообразовавшейся B2B-компании.



Также будет основан центр развития предприятий для инициирования корпоративных кампаний, связанных с искусственным интеллектом, решениями для «Интернета вещей» и коммуникацией между устройствами.



Все приказы о назначениях вступают в силу с 1 декабря 2017 года, а вступление в должность произойдет 1 января 2018 года.