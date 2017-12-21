Uber запускает в Киеве новый сервис uberVAN

Международная технологическая компания Uber объявляет о запуске в Киеве нового сервиса uberVAN, предназначенного для тех пользователей, кому необходим более вместительный автомобиль для передвижения по городу, например, для небольших компаний.
Стоимость поездки с uberVAN будет рассчитываться по формуле: 45 грн. за подачу автомобиля, 5,8 грн. за каждый километр и 1,8 грн. за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 80 грн. Для длинных дистанций после 20 км начинает действовать тариф 15 грн. за 1 км.
К uberVAN будут подключены такие автомобили, как Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter, Mitsubishi Grandis и другие. Одно из условий подключения ‒ наличие в автомобиле от 6 пассажирских мест, оснащенных ремнями безопасности.
“Запуск нового сервиса uberVAN ‒ это ответ на потребность и пожелания пользователей, которые хотели бы иметь возможность перемещаться по городу небольшой группой в одной машине. Это может стать удобной опцией для компании, которая отправляется, например, в аэропорт или на вокзал, конференцию или вечеринку. Уверен, что новый сервис найдет своих пользователей среди киевлян и многочисленных гостей столицы“, ‒ сказал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе.
Теперь для киевлян будут доступны четыре тарифа: базовый uberX, новый uberVAN, повышенной комфортности UberSELECT и премиальный UberBLACK. Для того, чтобы выбрать нужный тариф, при заказе поездки в приложении Uber нужно передвинуть слайдер на желаемую опцию.
На сегодняшний день помимо Киева uberVAN доступен для жителей таких городов, как Амстердам, Роттердам, Женева, Париж, Ницца, Рим, Брюссель, Варшава, Милан, Мюнхен, Лима, Богота, Йоханнесбург, Претория и Вена.
Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.
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