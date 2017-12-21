NAVITEL запускает продажи специальных пакетов карт для любителей зимнего отдыха

21 декабря 2017, 11:45

В период с 20 декабря 2017 года по 20 марта 2018 года владельцы смартфонов и планшетов на Android и iOS могут приобрести зимние продукты: «Альпы», «Кавказ», «Карпаты» и «Пиренеи» по специальным ценам.

Приобретая пакеты навигационных карт «Альпы», «Кавказ», «Карпаты» и «Пиренеи», вы получаете подробные карты сразу нескольких стран, которые содержат необходимую туристу информацию! Карты включают населенные пункты с адресным поиском и подробную дорожную сеть.

Вы сможете отлично отдохнуть, доверив NAVITEL маршруты своего путешествия! Для вашего удобства на картах отмечены гостиницы, рестораны, исторические достопримечательности, магазины, заправки, аптеки и многое другое. Маршрут строится мгновенно с учетом общей загруженности дорог. Со встроенными предупреждениями о скоростном режиме вы можете смело садиться за руль в незнакомой стране. Приобрести лицензионные ключи на специальные зимние продукты можно в период с 20 декабря 2017 года по 20 марта 2018 года на сайте NAVITEL® в разделе Купить, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.















