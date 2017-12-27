Киевстар подготовил сеть к Новому году и Рождеству

27 декабря 2017, 10:45

Технические специалисты Киевстар прогнозируют, что в канун Нового 2018 года трафик мобильной передачи данных вырастет в несколько раз в сравнении с прошлым годом.

К праздничному периоду Киевстар проводит специальные технические мероприятия, чтобы все клиенты могли комфортно поздравить своих родных и друзей.

Так, в местах массовых праздников в крупнейших городах Украины и на горнолыжном курорте Буковель, будут установлены временные передвижные базовые станции. На более чем 1700 действующих базовых станций будет расширена емкость. Чтобы абоненты в часы наибольшей нагрузки могли беспрепятственно звонить не только на номера Киевстар, но и абонентам других украинских и зарубежных операторов, будет увеличена емкость каналов связи между сетью Киевстар и другими сетями.

Также объекты инфраструктуры обеспечены резервными источниками питания. На «узловые» базовые станции и коммутаторы доставлены дополнительные аккумуляторы.

В период праздников на специальный режим работы будут переведены аварийно-восстановительные группы и информационно-справочный центр Киевстар.

Особое внимание Киевстар уделил ожидаемому росту трафика мобильного интернета. Напомним, что за два праздничных дня – 31 декабря 2016 и 1 января 2017 – объемы передачи данных в сети достигли 477 ТБ, что на 184% больше, чем годом ранее. В первые часы 2017 года более 30% трафика мобильного интернета генерировали пользователи социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter.

В новогодние праздники 2017-2018 года Киевстар ожидает увеличения трафика мобильного интернета в несколько раз, благодаря широкому покрытию сети 3G-связи и новым привлекательным тарифам. Специальная оптимизация параметров сети обеспечит непрерывность сервиса передачи данных во время пиковых нагрузок.

В течение 2017 года Киевстар существенно усилил сеть: был завершен процесс модернизации, заменено радио оборудование базовых станций – чтобы предоставлять украинцам услуги высокоскоростной мобильной передачи данных.

Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), известного как «конвергенция технологий». Это решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G. В результате пропускная способность сети «Киевстар» увеличилась на 250%, что позволяет оперативно обслуживать растущий интернет-трафик.

Ежегодно Киевстар справляется с праздничными нагрузками, заранее подготавливая сеть. Так, в прошлом году абоненты Киевстар 31 декабря и 1 января совершили почти 500 млн вызовов, отправили 43 млн поздравительных SMS и около 500 тыс MMS.

