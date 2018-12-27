Киевстар подготовил сеть к Новому году и Рождеству

27 декабря 2018, 12:15

Абоненты активно используют связь 4G, поэтому в канун Нового 2019 года трафик мобильного интернета может вырасти в несколько раз.

Накануне зимних праздников Киевстар проводит технические мероприятия, чтобы все клиенты могли поздравить своих родных и друзей с Новым Годом и Рождеством.

Так, на горнолыжных курортах и в местах проведения массовых праздничных мероприятий, устанавливается передвижное мобильное оборудование. Чтобы украинцы могли беспрепятственно звонить не только на номера Киевстар, но и своим друзьям за пределами страны, будет увеличена емкость международных каналов связи, в частности, со странами Европейского Сообщества: Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией и др.

Особое внимание Киевстар уделил ожидаемому росту трафика мобильного интернета. Напомним, что за два праздничных дня – 31 декабря 2017 и 1 января 2018 – объем передачи данных в сети достиг 1177 ТБ, что на 147% больше, чем годом ранее. Как считают специалисты Киевстар, в новогодние праздники 2018-2019 года объемы трафика мобильного интернета будут еще выше, благодаря развитию сети 4G-связи и новым привлекательным акциям. Напомним, что до 14 января 2019 года все абоненты Киевстар могут пользоваться мобильным интернетом в сети 4G неограниченно, без каких-либо дополнительных затрат.

В течение 2018 года Киевстар существенно усилил сеть: так, у оператора – наибольшее среди мобильных операторов Украины количество базовых станций, более 24 тысяч. Кроме того, Киевстар обладает наибольшим количеством радио частот для предоставления услуг высокоскоростной передачи данных в стандартах 3G и 4G. В результате, как определила международная компания Ookla, скорость мобильного интернета в сети Киевстар – выше, чем, в среднем, по Украине.

В период праздников информационно-справочная служба и аварийно-восстановительные группы Киевстар работают в круглосуточном режиме.

Ежегодно Киевстар успешно справляется с праздничным «пиком» трафика, заблаговременно подготавливая свою сеть. Так, в прошлом году абоненты Киевстар за 31 декабря и 1 января совершили 434 млн звонков, использовали 1,2 млрд минут и 1177 ТБ дата-трафика и отправили 33 млн SMS и 355 тыс MMS.

