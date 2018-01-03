Обновленный смартфон Nokia 6 (2018) будет доступен в двух версиях

3 января 2018, 11:15

Ранее СМИ уже писали о намерение HDM выпустить обновленную версию Nokia 6, и вот теперь появились некоторые подробности о будущей новинке.

Так, этот терминал получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD +. Кроме этого, в продаже стоит ожидать появление также 5,5-дюймовой версии «новинки» с разрешением Full HD.



В качестве аппаратной платформы называется 8-ядерный чип (точная модель не приводится), тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти – 4 ГБ.



Объем встроенной пользовательской памяти – 32ГБ/64 ГБ. Возможность расширения также предусмотрена.



Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 8Мп.

Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Точная дата анонса пока что не называется.