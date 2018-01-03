Обновленный смартфон Nokia 6 (2018) будет доступен в двух версиях

Ранее СМИ уже писали о намерение HDM выпустить обновленную версию Nokia 6, и вот теперь появились некоторые подробности о будущей новинке.
Так, этот терминал получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD +. Кроме этого, в продаже стоит ожидать появление также 5,5-дюймовой версии «новинки» с разрешением Full HD.
В качестве аппаратной платформы называется 8-ядерный чип (точная модель не приводится), тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти – 4 ГБ.
Объем встроенной пользовательской памяти – 32ГБ/64 ГБ. Возможность расширения также предусмотрена.
Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 8Мп.
Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Точная дата анонса пока что не называется.