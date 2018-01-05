5 января 2018, 10:15

HTC и Motorola "открестились" от замедления работы своих смартфонов

Пресс-службы компаний HTC и Motorola распространили сообщение, в котором заявили о том, что не снижают искусственно скорость работы своих телефонов по причине изнашивания батарей.



Напомним, что компания Apple несколько дней назад призналась, что преднамеренно ограничивала в старых моделях iPhone пиковую производительность процессора при помощи специальной функции. Цель – предотвратить внезапные отключения в связи со старением батареи.

