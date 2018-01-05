Пресс-службы компаний HTC и Motorola распространили сообщение, в котором заявили о том, что не снижают искусственно скорость работы своих телефонов по причине изнашивания батарей.
Напомним, что компания Apple несколько дней назад призналась, что преднамеренно ограничивала в старых моделях iPhone пиковую производительность процессора при помощи специальной функции. Цель – предотвратить внезапные отключения в связи со старением батареи.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 12:15
Процессора Snapdragon 670, 640 и 460 – названы спецификации
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Xiaomi представила панорамную камеру для смартфонов
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Рендерный снимок смартфона HTC U12
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
LG V30 Raspberry Rose – популярный флагман вышел в новом цвете
- Бизнес | Сегодня, 10:15
HTC и Motorola "открестились" от замедления работы своих смартфонов
- Гаджеты | Сегодня, 9:45
Смартфон Sharp Aquos S3 получит дизайн в стиле iPhone X
- Железо | Вчера, 13:15
MediaTek вернется в сегмент производителей чипов для флагманских смартфонов
- Бизнес | Вчера, 12:45
Смартфон LG G7 переименуют перед выходом
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 11:45
Apple iMac Pro нового поколения разобран "на винтики"
- Аналитика | Позавчера, 11:03
Мобильные новости №54: безлимитный 3G от Vodafone и Mobile ID от Киевстар
- Аналитика | 1 января, 11:59
Дайджест №212: HMD реинкарнирует Nokia E71, а в Китае представлен клон Galaxy S9
- Обзоры | 30 декабря, 22:52
Patriot Viper V760: ценителям механики!
- Обзоры | 30 декабря, 10:11
ONYX BOOX Monte Cristo 3: ридер с бонусами!
- Интервью | 24 декабря, 19:19
Василий Коломиец, Юг-Контракт: "С помощью роботов UBTECH мы стремимся популяризировать STEAM-обучение"
- Обзоры | 24 декабря, 18:00
AFOX IB250-MA: компактная плата с отличными возможностями за недорого!
- Аналитика | 24 декабря, 0:22
Мобильные новости №52-53: Киевстар вводит USSD-коды для проверки готовности к 4G
- Аналитика | 23 декабря, 23:58
Дайджест №211: спецификации Nokia 9 и начало продаж Huawei Mate10 Pro в Украине
Популярные новости
- Бизнес | Позавчера, 9:31
Корпоративный мессенждер Slack обзавёлся сервисом для совершения звонков 5.00
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Состоялся официальный анонс смартфона Lenovo K320t 5.00
- Гаджеты | 2 января, 11:15
Смартфоны Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 – известны спецификации 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 10:45
Новая версия Nokia 3310 получит поддержку 4G 4.00
- Гаджеты | Сегодня, 9:45
Смартфон Sharp Aquos S3 получит дизайн в стиле iPhone X 1.00
- Железо | Сегодня, 12:15
Процессора Snapdragon 670, 640 и 460 – названы спецификации 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Xiaomi представила панорамную камеру для смартфонов 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Рендерный снимок смартфона HTC U12 0.00