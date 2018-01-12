Структурные изменения и назначения в Candy Hoover Group

12 января 2018, 9:15

Candy Hoover Group, один из крупнейших производителей бытовой техники в Европе, объявляет о структурных изменениях и новых назначениях в представительстве компании.

В январе 2018 года на должность руководителя отдела малой бытовой техники назначен Вячеслав Назаров, который ранее работал в компании ARCHOS Russia & EEC. До конца 2017 года обязанности руководителя отдела временно исполнял Глеб Мишин, генеральный директор Candy Hoover Group Russia.

В направлении отдельно стоящей бытовой техники выделено три подразделения: подразделение по работе с торговыми сетями федерального охвата, по работе с торговыми сетями и розничными партнерами в регионах и подразделение по работе с дистрибьютерами и крупнооптовыми организациями.

Подразделение по работе с торговыми сетями федерального охвата возглавит Анна Ветрова, до назначения являвшаяся менеджером по работе с рядом крупных торговых сетей. Илья Орлов назначен на пост руководителя подразделения по работе с торговыми сетями и розничными партнерами в регионах. Ранее Илья занимал должность менеджера по работе с партнерами в отдельных округах России (СФО, УФО, ПФО). Подразделение по работе с дистрибьютерами и крупнооптовыми организациями возглавит Илья Мазуренко, осуществляющий общее руководство отделом отдельно стоящей бытовой техники.

Решения о структурных изменениях и назначениях приняты в рамках реализуемой стратегии развития направлений МБТ и КБТ.

«В июне 2017 года мы определили стратегические направления развития компании, а также объявили об изменениях в политике работы с нашими партнерами. По результатам 2017 года мы многого достигли, о чем обязательно объявим отдельно. В наступившем 2018 году мы продолжим реализовывать запланированное шаг за шагом и верим, что текущие изменения в компании позволят нам, сфокусировавшись на работе с ключевыми партнерами, значительно усилить позиции Candy Hoover Group на рынке» — прокомментировал Глеб Мишин, генеральный директор Candy Hoover Group Russia.







