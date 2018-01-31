Colobridge предложила клиентам новый подход к закупкам сетевого оборудования

31 января 2018, 9:03

Берлин, 21 декабря 2017. Компания Colobridge — крупнейший поставщик серверного и сетевого оборудования — запустила новую модель продаж аппаратного обеспечения для корпоративного сектора. Проект, который представляет собой подобие закрытого шопинг-клуба для клиентов, получил название Colobridge Shopping Club.

Компании — участники Colobridge Shopping Club — имеют возможность покупать оборудование лучших мировых брендов со скидками до 90%. Генеральный директор Colobridge Кирилл Марченко: "Семилетний опыт работы на рынке телекоммуникационных услуг и партнерские отношения с поставщиками оборудования позволяют нам предлагать нашим клиентам аппаратное обеспечение по ценам значительно ниже рыночных".

Уникальность модели, которую компания предложила среднему и крупному бизнесу, заключается не только в цене. Проект ориентирован на решение конкретных проблем и потребностей клиентов.

"Бизнес-модель нашей компании выстроена вокруг решения конкретной бизнес-задачи клиента “под ключ”; именно этим подходом мы руководствовались при создании нового онлайн шопинг-клуба — наша цель не в том, чтобы продать ту или иную “железку”, а в том, чтобы помочь клиенту успешно и эффективно решить стоящие перед ним задачи", — комментирует Кирилл Марченко.

Специалисты Colobridge сопровождают компании на всех этапах приобретения оборудования, предоставляют необходимую информацию, помогают подобрать оптимальное сетевое, серверное оборудование и решения для хранения данных. Клиенты получают возможность сразу после покупки установить аппаратное обеспечение в ЦОДах, расположенных во Франкфурте-на-Майне — городе, в котором сосредоточены финансовые и телекоммуникационные мощности ЕС.

Colobridge обеспечивает мощную техническую поддержку, помощь во внедрении технологий резервного копирования данных. Все это в совокупности с гарантиями от производителей — залог бесперебойной работы IT-оборудования.

О компании:

Colobridge GmbH (Германия) — хостинг-провайдер, ориентированный на корпоративный сектор. Компания основана в 2010. Colobridge с успехом реализовал ряд проектов по переносу информационных систем крупных компаний на собственную платформу во Франкфурте-на-Майне и их поддержку.

Целевая аудитория компании — средний и крупный бизнес из Восточной Европы. Сотрудничество с Colobridge позволяет ему использовать надежные и безопасные IT-решения на выгодных условиях долгие годы.