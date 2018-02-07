Киевстар присоединится к созданию системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

7 февраля 2018, 13:45

6 февраля 2018 года Киевстар подписал Меморандум о сотрудничестве с Министерством информационной политики и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Участники договорились о создании рабочей группы, которая разработает систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС).

«Это Меморандум между государственными органами и мобильными операторами по вопросам оповещения населения о стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях и всевозможных проблемах. Наше сотрудничество позволит обезопасить граждан и предоставить им быструю и полную информацию о дальнейших действиях», - комментирует Дмитрий Золотухин, заместитель министра информационной политики Украины.

Способствовать модернизации системы оповещения о ЧС Киевстар сможет благодаря техническому оснащению (сеть Киевстар покрывает всю территорию Украины). «Результатом сотрудничества станет разработка удобного и эффективного продукта, который будет базироваться на различных инструментах. В том числе это будут SMS-оповещения», - говорит директор по развитию корпоративного бизнеса Киевстар Евгений Кражан.

Система уведомлений будет работать по всей территории Украины. SMS-рассылки позволят предупредить абонентов, находящихся в зоне потенциального риска, об опасности и избежать ее.

Киевстар уже не впервые поддерживает инициативы органов государственной власти и реализует проекты, выступая провайдером современных инновационных решений для развития Украины. «Всего несколько дней назад мы встречались с Владимиром Гройсманом по поводу Mobile ID. Сегодня же уже присоединились к инициативе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - комментирует Евгений Кражан. - Мы всегда готовы приобщиться к проектам, которые способствуют внедрению инноваций в Украине».

Напомним, сегодня Киевстар также реализует проекты, направленные на внедрение инноваций на национальном уровне:

- Mobile ID – услуга, которая позволяет с помощью мобильного телефона провести идентификацию личности и использовать ее электронно-цифровой подписи для доступа к электронным услугам и документооборота.

- «Поиск детей» – помощь Нацполиции в розыске детей в Киеве с помощью рассылки SMS-сообщений потенциальным свидетелям, которые находились в радиусе нескольких километров от места исчезновения.

- Big Data-аналитика туристических потоков – проект, направленный на популяризацию туристических регионов Украины на внешнем и внутреннем туристических рынках.