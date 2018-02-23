За 2017 год Киевстар перечислил в госбюджет 5,1 млрд грн

23 февраля 2018, 12:10

По данным «Офиса Крупных плательщиков налогов» ГФС, Киевстар вошел в список крупных компаний, которые обеспечивают более 70% всех поступлений в государственный бюджет Украины.

Седьмой год подряд национальный телеком оператор Киевстар входит в ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов Украины, а также занимает первое место по сумме уплаченных налогов среди предприятий отрасли связи и телекоммуникаций. Такие данные опубликовал «Офис крупных плательщиков налогов» Государственной Фискальной службы.

Так, за 2017 год Киевстар заплатил в бюджеты разных уровней свыше 5,1 млрд грн налогов и отчислений. Всего за 20 лет работы в Украине Киевстар перечислил в госбюджет свыше 54 млрд грн.

Сумма в 5,1 млрд грн налогов, перечисленных Киевстар в государственную казну в 2017 году, сопоставима с затратами на реализацию любого из перечисленных проектов:

выплата пенсий почти 3 млн граждан;

помощь на детей для 125 тысяч украинских семей;

выплата стипендий почти 5 млн студентам;

капитальный ремонт 256 км дорог



Будучи частью крупнейшей международной телеком группы VEON, Киевстар поддерживает внедрение новых технологий связи для преодоления «цифрового» разрыва между Украиной и развитыми странами мира. Так, за период с 2015 года по сентябрь 2017 года инвестиции компании в развитие мобильной инфраструктуры составили свыше 11 млрд грн (включая стоимость лицензии 3G).

Также Киевстар получил право на внедрение 4G связи, и приобрел на тендере, состоявшемся 31 января 2018 года, «непрерывную» полосу частот в диапазоне 2600 МГц. Это дает компании возможность обеспечить мобильный интернет на самой высокой скорости. Кроме того, бюджет Украины пополнится на 916 млн грн – такую сумму предложил Киевстар на тендере за частоты 2600 МГц. Напомним, что Киевстар первым среди телеком операторов Украины подготовил свою сеть для 4G - 516 базовых станций оператора уже готовы к работе в диапазоне 2600 МГц.

