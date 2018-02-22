Что может предложить "Домашний интернет" от "Киевстар"

22 февраля 2018, 10:03

Услуга "Домашний интернет" пользуется огромным спросом во всех регионах Украины. Попробуем выяснить, почему многие украинцы отдают предпочтение компании "Киевстар", а не местным интернет-провайдерам.

Чтобы понять причины популярности "Домашнего интернета", достаточно поближе познакомиться с условиями данной услуги. Какие же преимущества подарит подключение к интернету от "Киевстар"?Высокоскоростной интернет по доступной цене. Воспользовавшись действующим акционным предложением, вы можете подключить безлимитный интернет (100 Мбит/сек.) за 75 грн/мес., что дешевле стоимости услуг многих других провайдеров.

Бесперебойный сигнал. "Киевстар" применяет прогрессивную технологию FTTB, подразумевающую передачу данных по оптоволоконному кабелю. Оптоволокно гарантирует более качественное соединение, чем провод "витая пара".

"Домашнее ТВ" в подарок. Пользователи интернета от "Киевстар" могут заказать услугу "Домашнее ТВ", благодаря которой можно просматривать свыше 100 цифровых и HD-каналов на четырех разных экранах.

Простое управление. Вам не придется звонить в службу поддержки или посещать офис провайдера, чтобы изменить тариф или подключить новую услугу. Все это можно сделать со смартфона через мобильное приложение.

Бесплатное подключение. Никаких скрытых платежей: при подключении интернета вы оплачиваете только оговоренную тарифом абонплату.

"Неделя доверия". Если вы не успели вовремя внести абонентскую плату, "Киевстар" не лишит вас доступа к сети, а позволит пользоваться интернетом в полном объеме еще 7 дней.