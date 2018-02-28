28 февраля 2018, 9:45

Компания МакЦентр рада сообщить, что обновлено руководство пользователя для модели ONYX BOOX Cleopatra 3.

Новое руководство представляет собой подробное описание программного обеспечения модели, его использование поможет пользователям узнать обо всех функциональных возможностях устройства. Материал подготовлен таким образом, что при необходимости может быть распечатан на принтере.



Напомним, модель ONYX BOOX Cleopatra 3 оснащена сенсорным емкостным 6,8-дюймовым экраном E Ink Carta с возможностью управления устройством при помощи двусторонних кнопок листания, расположенных по бокам экрана, и пятипозиционного джойстика в нижней части лицевой панели букридера. В модели реализована обновленная функция плавно регулируемой подсветки MOON Light+, которая не только обеспечивает комфортное чтение в условиях любой освещенности, но позволяет пользователям по своему вкусу менять ее цветовую гамму, от более холодных до более теплых тонов, что достаточно просто делать благодаря двум шкалам холодного и теплого цвета. В букридере также имеется функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижено.



ONYX BOOX Cleopatra 3 обеспечивает поддержку всех популярных форматов файлов, включая FB3, без необходимости их конвертации. А ОС Android 4.0.4, на базе которого работает букридер, модуль Wi-Fi и приложение Google Play позволяют устанавливать дополнительные программы. В модели имеется встроенный Bluetooth-модуль, благодаря которому пользователи могут подключать к устройству дополнительные аксессуары.



Букридер создан на базе процессора Freescale i.MX6 с тактовой частотой 1 ГГц, объем оперативной и flash-памяти составляет 1 ГБ и 8 ГБ соответственно, имеется поддержка карт памяти формата microSD до 32 ГБ, а аккумулятор емкостью 1700 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство, имеющее компактный корпус, поставляется в комплекте с «умной» обложкой, обеспечивающей надежную защиту экрана и при закрытии автоматически переводящей его в спящий режим.



Скачать данное руководство можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.