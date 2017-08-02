ONYX BOOX Cleopatra 3 - букридер с 6,8” экраном E Ink Carta и подсветкой

2 августа 2017, 14:17

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет обновленную версию популярной модели ONYX BOOX Cleopatra 3, входящей в "египетскую" серию устройств для чтения электронных книг. Основными отличиями новой версии являются подсветка MOON Light+, позволяющая пользователям по своему вкусу менять ее цветовую гамму, наличие функции SNOW Field и поддержка формата файлов FB3. При этом стоимость устройства осталась такой же, как и предыдущей версии модели.



Модель ONYX BOOX Cleopatra 3 оснащена сенсорным емкостным 6,8-дюймовым экраном E Ink Carta с контрастностью 14:1, разрешением 1080 на 1440 пикселей и имеющим антибликовое покрытие. Помимо сенсорного экрана управлять устройством можно при помощи двусторонних кнопок листания, расположенных по бокам экрана, и пятипозиционного джойстика в нижней части лицевой панели букридера.



Благодаря увеличенной диагонали экрана на устройстве удобно читать любые типы файлов, в том числе в форматах PDF и DjVu, а компактный корпус букридера обеспечивает не только комфортное домашнее чтение, но и делает его оптимальным решением для чтения в дороге.



В новой модели реализована обновленная функция плавно регулируемой подсветки MOON Light+, которая не только обеспечивает комфортное чтение в условиях любой освещенности, но позволяет пользователям по своему вкусу менять ее цветовую гамму, от более холодных до более теплых тонов, что достаточно просто делать благодаря двум шкалам холодного и теплого цвета. В букридере также реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижено.



ONYX BOOX Cleopatra 3 обеспечивает поддержку всех популярных форматов файлов без необходимости их конвертации. Дополнительно в букридере реализована поддержка формата файлов FB3. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз. А ОС Android 4.0.4, на базе которого работает букридер, модуль Wi-Fi и приложение Google Play позволяют пользователям самостоятельно устанавливать дополнительные программы непосредственно из магазина приложений. В модели также имеется встроенный Bluetooth-модуль, благодаря которому пользователи могут подключать к устройству дополнительные аксессуары.



Букридер создан на базе процессора Freescale i.MX6 с тактовой частотой 1 ГГц, объем оперативной и flash-памяти составляет 1 ГБ и 8 ГБ соответственно, имеется поддержка карт памяти формата microSD до 32 ГБ, а аккумулятор емкостью 1700 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.



Устройство, имеющее компактный корпус, поставляется в комплекте с "умной" обложкой, обеспечивающей надежную защиту экрана и при закрытии автоматически переводящей его в спящий режим.





Технические характеристики



Дисплей: Экран - E Ink Carta, диагональ - 6,8 дюйма, разрешение - 1080 х 1440, контрастность - 14:1, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light+

Дополнительные функции: SNOW Field

Чехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)

Операционная система: Android 4.0.4

Язык программирования: Java

Возможности управления: Сенсорный экран, двусторонние боковые кнопки-качельки, пятипозиционный джойстик

Процессор: Freescale i.MX6, 1 ГГц

ОЗУ: 1024 МБ

ПЗУ: 8 ГБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0

Проводной интерфейс: microUSB

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, EPUB, DjVu, PDF, CBZ, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость - 1700 мАч

Размеры: 194 х 132 х 9 мм

Вес: 236 г

Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC