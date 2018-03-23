Карты ПриватБанка обеспечивают 90% украинского cashless

23 марта 2018, 9:15

В 2017 году пользователи платежных карт ПриватБанка обеспечили 91% общего количества безналичных операций в стране.

Как сообщил Национальный банк Украины, по итогам 2017 суммарное количество безналичных операций с использованием банковских карт составило 2,3 млрд. При этом, львиная доля украинского cashless приходится на пользователей карт технологичного ПриватБанка, которые сделали за год 2,1 млрд безналичных операций картами.



По данным ПриватБанка, чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 48,4% общего объема транзакций в терминальной сети банка. Второе место по объемам cashless-оплат занимают магазины одежды, обуви и аксессуаров (10,86%), третье – магазины электроники и бытовой техники (8,27%). Также активно расплачиваются картами в магазинах товаров для дома (7,72%), аптеках (6,57%) и кафе, ресторанах и развлекательных центрах (6,57% общего объема транзакций).



На сегодня в сети ПриватБанка работает более 150 тысяч POS-терминалов. Ежедневно через сеть POS-терминалов ПриватБанка владельцы банковских карт оплачивают 2 млн покупок. Почти 70% POS-терминалов ПриватБанка принимают бесконтактные платежи картами или смартфонами.