Компания Oppo представила свой новый смартфон A1

26 марта 2018, 11:45

Компания Oppo на официальном уровне анонсировала свой новый бюджетный смартфон – А1.



На данный момент производитель не называет процессор, положенный в основу данной модели смартфона. Однако известно, что эта новинка получила 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Работает терминал под управлением Android 7.1.Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение – 720х1440 точек.Емкость аккумулятора – 3180 мАч.Основная камера Oppo A1 – 13Мп, а фронтальная – 8Мп. Последнюю из отмеченных пользователь может задействовать не только для видеозвонков, но и также разблокировки смартфона по лицу.Сканера отпечатков пальцев «на борту» данной модели нет.Релиз терминала намечен на 1 апреля. Первая страна, пользователи которой смогут купить А1 – Китай. Стоимость - $220. Терминал будет доступен в трех цветовых решениях – синем, красном и белом.