Oppo готовит анонс бюджетного смартфона с дисплеем 6,2 дюйма

22 октября 2018, 14:45

Организации TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) на своем официальном сайте опубликовала информацию о подготовке компанией Oppo ее нового смартфона.

На данный момент грядущая новинка фигурирует под индексами - PBFM00 и PBFT00. Речь идет об одной и той же модели, которая, предположительно, будет представлена в разных вариантах цветового исполнения корпуса.



По слухам, в качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный процессор Snapdragon 450 или Snapdragon 636 с частотой в 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.



Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение HD+.



Основная камера – двойная – модули 13Мп и 2Мп; фронтальная камера будет 16Мп.



Емкость аккумулятора – 4100 мАч.

Работать терминал будет под управлением Android 8.1.0.



Точная дата анонса пока не приводится. О стоимости аппарата на данный момент также ничего не известно, но, судя по характеристикам, слишком высокой она не будет.