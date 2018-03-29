MMD представляет Philips 272B8QJEB – новый 27-дюймовый QHD-дисплей

29 марта 2018, 10:15

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет новый 27-дюймовый QHD-монитор, предназначенный для бизнес-пользователей.

Модель 272B8QJEB пополнит линейку дисплеев, в которых оптимально сочетаются смарт-эргономика, комфорт для глаз и решения, направленные на защиту окружающей среды.

Качество работы часто напрямую зависит от качества картинки на мониторе. Поэтому в новом 272B8QJEB используются высокопроизводительные панели с большой плотностью пикселей и подсветкой W-LED. Разрешение Quad HD (2560x1440) и равномерная цветопередача sRGB гарантируют кристально чистое и естественное изображение. 10-битный дисплей, управляемый внутренним 12-битным графическим процессором, отображает 1,07 миллиарда цветов. Это дает более насыщенное изображение, более плавную смену оттенков и отсутствие искажений, что существенно отличает новинку от традиционных 8-битных дисплеев, обеспечивающих отображение только 16 миллионов цветов.



Полный набор разъемов для подключения превращает 272B8QJEB в идеальное решение для любой бизнес-среды. В вашем распоряжении все варианты интерфейсов – от аналогового VGA до цифровых DVI-Dual Link, DisplayPort 1.2 и HDMI. Также монитор обеспечивает быструю зарядку мобильных гаджетов и передачу данных на скорости до 5 Гбит/с через разъём USB 3.0. Вам не потребуется место на рабочем столе для колонок благодаря наличию у монитора двух встроенных динамиков мощностью по 2 Вт. Если же вам важны конфиденциальность и тишина при работе, вы сможете использовать удобно расположенный вход для наушников. Кроме того, удобная подставка позволит разместить на ней смартфон и небольшие канцелярские принадлежности, что поможет содержать рабочее пространство в порядке.



Новый монитор 272B8QJEB может работать в режиме EasyRead, который делает чтение с экрана таким же удобным, как с листа бумаги. Подставка SmartErgoBase позволяет легко регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея в соответствии с индивидуальными предпочтениями и эргономическими потребностями пользователя. Продвинутый IPS-дисплей с широкими углами обзора 178/178 градусов позволит одинаково комфортно пользоваться им как в обычной, альбомной, так и в портретной ориентации, когда дисплей оказывается повёрнут на 90 градусов. Модель поддерживает технологию устранения мерцания Flicker-Free, а также работу в режиме LowBlue, при активации которого уменьшается потенциально опасное для глаз коротковолновое излучение синей части видимого спектра. Уменьшение усталости глаз и повышенная чёткость изображения позволят сосредоточиться на работе, не напрягая зрение.



Новинка расширяет успешную линейку 27-дюймовых QHD-мониторов для профессионалов. Эти мониторы поддерживают функции, специально разработанные для тех, кто нуждается в совершенных бизнес-решениях. Компании, для которых важна конфиденциальность, могут рассчитывать на модель 272B7QPTKEB, первый монитор Philips с всплывающей веб-камерой – она выдвигается, когда необходимо совершить видеозвонок, и скрыта в остальное время. А модель 272B7QPJEB позволяет экономить электроэнергию благодаря встроенному датчику PowerSensor. Передавая и получая безвредные для человека инфракрасные сигналы, монитор определяет, находится ли кто-нибудь перед ним, и автоматически уменьшает яркость дисплея, если пользователя нет за рабочим столом. Благодаря этому снижение потребления электроэнергии достигает 80%. Полезная площадь экрана у этих мониторов увеличена за счёт уменьшения толщины рамок, но если одного экрана недостаточно, разъем DisplayPort, которым оборудованы обе модели, позволит объединить два и или более монитора в пейзажной или портретной ориентации в одну систему.