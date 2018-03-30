Nokia 5 и Nokia 6 начали получать релиз Android 8.1

30 марта 2018, 11:15

Финская HMD Global объявила о начале распространения релиза Android 8.1 для смартфонов Nokia 5 и Nokia 6.

На данный момент новый пакет для Nokia 5 доступен уже пользователям смартфона в Индии, Тунисе, а также Индонезии. А вот Android 8.1 для Nokia 6 пока начал приходить только пользователям этого терминала в Индии.Номер прошивок одинаков - 5.580. Объем пакета для Nokia 5 – 866,7 МБ, а для Nokia 6 – 933,8 МБ. Отмечено, что кроме стандартных новшеств самой ОС, пакет принес с собой также мартовские обновления безопасности Android.