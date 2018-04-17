X-treme PQ26 - защищенный мощный смартфон с базовым функционалом и 4G

17 апреля 2018, 12:15

Корпус смартфона разработан в соответствии со стандартом IP68, что позволяет использовать его в экстремальных условиях.

X-treme PQ26 максимально защищен от попадания воды, пыли и грязи. А для предотвращения поломок от внезапных падений внутренняя часть корпуса усилена магниевым сплавом, одним из свойств которого является способность поглощать упругие колебания (демпфирующая способность), что обеспечивает большую устойчивость при ударных нагрузках.



Съемная мощная аккумуляторная батарея емкостью 5200 мАч позволяет на длительное время забыть о подзарядке. Прослушивание музыки, общения с друзьями в мессенджерах, игры онлайн в течение нескольких дней - легко!



Смартфон X-treme PQ26 работает на базе Quad-core процессора МТК6735m с тактовой частотой 1 ГГц под управлением операционной системы Android 5.1. Устройство поддерживает работу двух SIM-карт формата miniSIM в режиме Dual Network Standby.

Для загрузки различных игр и приложений, а также для хранения большого количества фото-, аудио- и видео файлов используются 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Дополнительно увеличить память помогут карты памяти формата micro-SD объемом до 32 ГБ. Для их установки предусмотрен отдельный слот microSD, что позволяет одновременное использование двух SIM-карт и карты памяти.



Фронтальная камера на 2 МП позволяет делать качественные и яркие Селфи, основная камера на 8 МП со вспышкой, автофокусировкой и стабилизацией изображения позволяет получать четкие и сфокусированы фото и записывать видео.



Корпус X-treme PQ26 - яркий представитель продуманной защищенности. С первого взгляда на него сразу становится понятно - это экстремал, который будет верой и правдой служить своему владельцу. Сочетание пластика и резины делает корпус гораздо устойчивее к случайным падениям, чем обычные смартфоны, а его рельефная форма обеспечивает уверенную и надежную посадку смартфона в руке.

Доступ к интерфейсным разъемам плотно закрыт резиновыми заглушками, которые исключают попадание воды и пыли внутрь смартфона. Слоты для двух microSIM карт и для карт памяти microSD находятся под задней крышкой корпуса.

Для ярых ценителей зимних видов спорта и людей рабочих специальностей пригодятся механические клавиши - активация экрана и ответ на вызов, обозначенные красным и зеленым цветом соответственно. Также на корпусе продуманы еще две дополнительные механические кнопки – кнопка для экстренных вызовов SOS (на задней панели) и боковая клавиша быстрого доступа к любому запрограммированному в настройках приложению.



X-treme PQ26 оснащен цветным экраном диагональю 4 '' с IPS-матрицей формата WVGA с разрешением 800х480 пикселей. Экран защищен стеклом повышенного сопротивления к царапинам Gorilla Glass 3.



Доступ к беспроводному интернету обеспечивается наличием WiFi модуля, поддерживающего связь на частотах 2,4ГГц стандартов IEEE 802.11 a / b / g / n, а также WiFi Hotspot. Смартфон поддерживает работу в высокоскоростных 3G и 4G-сетях. Путешествующим и автомобилистам пригодится встроенный GPS-модуль, обеспечивающий определение местоположения с использованием систем GPS/A-GPS и позволяет пользоваться навигационными программами.



X-treme PQ26 поддерживает полезные режимы "Перчатки" и управления смарт-жестами на выключенном экране, что очень пригодится в холодное время года. Предусмотренные датчики приближения и освещенности добавляют еще больше удобства при пользовании смартфоном.