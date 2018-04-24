ПриватБанк запустил виртуальные POS-терминалы для малого бизнеса

24 апреля 2018, 14:15

ПриватБанк запустил PrivatPayBot, который поможет предпринимателям и малому бизнесу принимать оплату товаров и услуг в безналичной форме без POS-терминалов – с помощью популярного мессенджера Telegram.

Чтобы пользоваться виртуальным терминалом, нужно только подключить бота в мессенджере и свою пластиковую карту или счет в банке.



«Это отличное и доступное решение для любого предпринимателя, уличных торговцев и всех, кто по тем или иным причинам пока не готов пользоваться стандартным POS-терминалом, – говорит руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. – Сервис поможет не упустить покупателя, у которого нет с собой наличных, и обеспечит высокий уровень безопасности платежей. Новый бот создает оригинальный QR-код под оплату конкретной покупки».



При оплате с помощью PrivatPayBot продавцу нужно указать сумму оплаты, после чего бот автоматически создает и выводит на экран смартфона QR-код, который покупатель сканирует своим Privat24. Оплата товара через мобильный проходит мгновенно, а результат оплаты приходит продавцу в PrivatPayBot.



