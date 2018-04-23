В ожидании 4G: чего ждать от нового стандарта связи?

В 2018 году в Украине начнется новая эра мобильного интернета — 4G (LTE).
Четвертое поколение связи впечатлит пользователей не только высокой скоростью передачи данных, но и сокращенным временем отклика, бесперебойным сигналом и повышенной емкостью сети. Мы попытались выяснить, какие перспективы для украинцев открывает внедрение этого стандарта.
4G (LTE) значительно расширяет возможности использования мобильного интернета. Например, вы получаете стабильный доступ к сети, даже пребывая в движении. Можно спокойно заниматься веб-серфингом или смотреть фильмы в онлайн-режиме во время поездки в транспорте: бесперебойный сигнал обеспечен везде, где есть покрытие. Кроме того, останутся в прошлом проблемы с интернетом в местах массового скопления людей (например, на концертах или стадионах). Максимальная скорость передачи данных достигнет 225 Мбит/сек.
Забудьте о маршрутизаторах
Благодаря полноценному внедрению сети 4G (LTE) вы сможете полностью забыть о зависимости от Wi-Fi. Безлимитный 4G-интернет позволит скачать крупный файл или загрузить фильм в FullHD-качестве так же быстро, как при использовании стационарного компьютера и оптоволоконного кабеля. Если в сети 3G 3-минутный ролик на YouTube загружался на смартфон примерно 1–1,5 минуты, то в 4G на это уйдет 1–2 секунды. Искать Wi-Fi-точку больше не понадобится.
Играйте без ограничений
Запуск 4G (LTE) существенно расширит возможности геймеров и стримеров. Так, сеть четвертого поколения характеризуется не только высокой скоростью передачи данных, но и сниженным временем отклика — пингом. Это обеспечивает быструю реакцию и положительно сказывается на результатах игры. Вести прямую трансляцию с места событий теперь также станет гораздо удобнее: при подключении к 4G (LTE) скорость стриминга увеличится в 3,5 раза.
Пользуйтесь электронными услугами с максимальным комфортом
Благодаря внедрению нового стандарта связи оплачивать покупки станет еще проще. Внедрение сети 4G (LTE) позволит развивать электронные услуги и «интернет вещей». Кроме того, больше пользователей получит возможность обзавестись «умным домом»: чтобы управлять системой, подключаться к сети Wi-Fi не понадобится.