В ожидании 4G: чего ждать от нового стандарта связи?

23 апреля 2018, 12:52

В 2018 году в Украине начнется новая эра мобильного интернета — 4G (LTE).

Четвертое поколение связи впечатлит пользователей не только высокой скоростью передачи данных, но и сокращенным временем отклика, бесперебойным сигналом и повышенной емкостью сети. Мы попытались выяснить, какие перспективы для украинцев открывает внедрение этого стандарта.



4G (LTE) значительно расширяет возможности использования мобильного интернета. Например, вы получаете стабильный доступ к сети, даже пребывая в движении. Можно спокойно заниматься веб-серфингом или смотреть фильмы в онлайн-режиме во время поездки в транспорте: бесперебойный сигнал обеспечен везде, где есть покрытие. Кроме того, останутся в прошлом проблемы с интернетом в местах массового скопления людей (например, на концертах или стадионах). Максимальная скорость передачи данных достигнет 225 Мбит/сек.