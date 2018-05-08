DCR-380 и DCR-390 - новые бюджетные магнитолы DIGMA

8 мая 2018, 12:45

DIGMA представляет новые автомагнитолы – DCR-380 и DCR-390.

Отличительная особенность новинок DCR-380 и DCR-390 – наличие двух USB-портов, один из которых предназначен для быстрой зарядки различных устройств.

автомагнитолы Digma DCR-380 и DCR-390



Новинки DCR-380 и DCR-390 мощностью 4x45Вт оснащены цветным дисплеем и разноцветной подсветкой клавиш (в ассортименте синяя, зеленая и красная подсветка). Автомагнитолы имеют стандартный размер - 1DIN.



Устройства обладают фронтальным USB-портом для воспроизведения музыки, аудиовходом 3,5 мм (AUX), а также слотом для карт памяти форматом SD или MMC. Автомагнитолы поддерживают FM – радио с памятью на 18 станций.

Продуктовый портфель компании DIGMA – это бюджетные, надежные, безопасные и легкие в использовании устройства, предназначенные для повседневной жизни и бизнеса. В ассортименте DIGMA также есть ноутбуки, планшетные ПК на базе ОС Android и Windows, смартфоны, электронные книги, видеорегистраторы и GPS-навигаторы, цифровые фоторамки, MP3-плееры и др.

Технические характеристики DCR-380



Мощность 4x45Вт

Типоразмер 1 din

Цвет подсветки клавиш магнитолы синий, красный, зеленый

Тип карт памяти sd/mmc



Технические характеристики DCR-390



Съемная панель ДА

Мощность 4x45Вт

Типоразмер 1 din

Цвет подсветки клавиш магнитолы синий, красный, зеленый

Тип карт памяти sd/mmc

