DCR-380 и DCR-390 - новые бюджетные магнитолы DIGMA

DIGMA представляет новые автомагнитолы – DCR-380 и DCR-390.
Отличительная особенность новинок DCR-380 и DCR-390 – наличие двух USB-портов, один из которых предназначен для быстрой зарядки различных устройств.
автомагнитолы Digma DCR-380 и DCR-390
Новинки DCR-380 и DCR-390 мощностью 4x45Вт оснащены цветным дисплеем и разноцветной подсветкой клавиш (в ассортименте синяя, зеленая и красная подсветка). Автомагнитолы имеют стандартный размер - 1DIN.
Устройства обладают фронтальным USB-портом для воспроизведения музыки, аудиовходом 3,5 мм (AUX), а также слотом для карт памяти форматом SD или MMC. Автомагнитолы поддерживают FM – радио с памятью на 18 станций.
Технические характеристики DCR-380
Мощность 4x45Вт
Типоразмер 1 din
Цвет подсветки клавиш магнитолы синий, красный, зеленый
Тип карт памяти sd/mmc
Технические характеристики DCR-390
Съемная панель ДА
Мощность 4x45Вт
Типоразмер 1 din
Цвет подсветки клавиш магнитолы синий, красный, зеленый
Тип карт памяти sd/mmc