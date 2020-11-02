Модельный ряд автомагнитол DIGMA пополнили четыре устройства

2 ноября 2020, 13:15

Встречаем сразу две пары новых устройств: DCR-570 и DCR-610 в формате 2DIN, а также DCR-350B и DCR-400G в классическом 1DIN типоразмере.

Представленные магнитолы отличаются широким набором технических характеристик и, конечно, конкурентной для своего класса ценой.



Далеко не во всех случаях приобретение автомобиля гарантирует его владельцу наличие в нём хорошей аудиоподготовки. Если говорить об автозвуке, то первоочередное значение будет иметь «голова» – то есть, сам источник звука – магнитола и аудиопроцессор, установленный в ней.

В этом пресс-релизе расскажем о сразу четырёх вариантах звука от бренда DIGMA для вашего авто: автомагнитолах DCR-570, DCR-610, DCR-400G и DCR-350B.Представленные магнитолы можно разделить на два распространённых типоразмера – 2DIN и 1DIN. К первому типу относятся модели DCR-610 и DCR-570, они визуально больше и в большинстве случаев предназначены для установки в более современные автомобили.Помимо всех основных «фишек», 2DIN-устройства оснащаются приводами для CD-дисков, однако эти физические носители практически ушли в прошлое. Сегодня главная особенность таких магнитол – это большой и информативный дисплей с удобными (чаще всего сенсорными) кнопками управления.У обеих магнитол есть модуль Bluetooth, FM/AM радио с памятью на 30 станций, а также фронтальный USB-порт (у 610 порт сзади). У DCR-610 реализована OC Android 8.1. под управлением процессора Cortex A7 Quad Core 1,2ГГц.DCR-400G и DCR-350B – модели типа 1DIN. Это меньшие по размеру модели, которые подойдут всем тем, у кого по какой-то причине нет большого слота под магнитолу в машине. В остальном это ничуть не менее функциональные устройства с тем же FM/AM тюнером и памятью на 18 (чуть менее, чем у «старших» моделей, но всё равно достаточно) станций, USB-портами на передней панели, поддержкой воспроизведения с SD/MMC карт памяти, а также и модулем Bluetooth у DCR-350B. Модель DCR-400 в свою очередь оснащена съемной панелью с целью снизить риск хищения магнитолы.Все указанные в релизе модели снабжены эквалайзером с предустановленными настройками и поддерживают воспроизведение с карт памяти объёмом до 16 Гб.В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики:DCR-350BВыходная мощность 4х45 ВтBluetoothДисплей цветнойВстроенный радиотюнер FMПамять радиотюнера 18 станцийВстроенный эквалайзерВстроенный линейный входСлот для карт памяти SD/MMCПоддержка форматов MP3Панель фиксированнаяDCR-400GВыходная мощность 4х45 ВтПанель съемнаяДисплей цветнойВстроенный радиотюнер FMПамять радиотюнера 18 станцийВстроенный эквалайзерВстроенный линейный входВстроенный порт USBСлот для карт памяти SD/MMCDCR-570Типоразмер 2 DINСензоный 7" экранВыходная мощность 4х50 ВтВстроенный радиотюнер FMПамять радиотюнера 18 станцийВстроенный эквалайзерВстроенный порт USBСлот для карт памяти SD/MMCПанель фиксированнаяПодсветка по выбору пользователяDCR-610Сензоный 7" экранОС Android 8.1Выходная мощность 4х50 ВтВстроенный радиотюнер FMПамять радиотюнера 18 станцийВстроенный эквалайзерВстроенный порт USBСлот для карт памяти SD/MMCПанель фиксированнаяПодсветка по выбору пользователя3G антенна