Модельный ряд автомагнитол DIGMA пополнили четыре устройства

Встречаем сразу две пары новых устройств: DCR-570 и DCR-610 в формате 2DIN, а также DCR-350B и DCR-400G в классическом 1DIN типоразмере.
Представленные магнитолы отличаются широким набором технических характеристик и, конечно, конкурентной для своего класса ценой.
Далеко не во всех случаях приобретение автомобиля гарантирует его владельцу наличие в нём хорошей аудиоподготовки. Если говорить об автозвуке, то первоочередное значение будет иметь «голова» – то есть, сам источник звука – магнитола и аудиопроцессор, установленный в ней.
В этом пресс-релизе расскажем о сразу четырёх вариантах звука от бренда DIGMA для вашего авто: автомагнитолах DCR-570, DCR-610, DCR-400G и DCR-350B.
Представленные магнитолы можно разделить на два распространённых типоразмера – 2DIN и 1DIN. К первому типу относятся модели DCR-610 и DCR-570, они визуально больше и в большинстве случаев предназначены для установки в более современные автомобили.
Помимо всех основных «фишек», 2DIN-устройства оснащаются приводами для CD-дисков, однако эти физические носители практически ушли в прошлое. Сегодня главная особенность таких магнитол – это большой и информативный дисплей с удобными (чаще всего сенсорными) кнопками управления.
У обеих магнитол есть модуль Bluetooth, FM/AM радио с памятью на 30 станций, а также фронтальный USB-порт (у 610 порт сзади). У DCR-610 реализована OC Android 8.1. под управлением процессора Cortex A7 Quad Core 1,2ГГц.
DCR-400G и DCR-350B – модели типа 1DIN. Это меньшие по размеру модели, которые подойдут всем тем, у кого по какой-то причине нет большого слота под магнитолу в машине. В остальном это ничуть не менее функциональные устройства с тем же FM/AM тюнером и памятью на 18 (чуть менее, чем у «старших» моделей, но всё равно достаточно) станций, USB-портами на передней панели, поддержкой воспроизведения с SD/MMC карт памяти, а также и модулем Bluetooth у DCR-350B. Модель DCR-400 в свою очередь оснащена съемной панелью с целью снизить риск хищения магнитолы.
Все указанные в релизе модели снабжены эквалайзером с предустановленными настройками и поддерживают воспроизведение с карт памяти объёмом до 16 Гб.
В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики:
DCR-350B
Выходная мощность 4х45 Вт
Bluetooth
Дисплей цветной
Встроенный радиотюнер FM
Память радиотюнера 18 станций
Встроенный эквалайзер
Встроенный линейный вход
Слот для карт памяти SD/MMC
Поддержка форматов MP3
Панель фиксированная
DCR-400G
Выходная мощность 4х45 Вт
Панель съемная
Дисплей цветной
Встроенный радиотюнер FM
Память радиотюнера 18 станций
Встроенный эквалайзер
Встроенный линейный вход
Встроенный порт USB
Слот для карт памяти SD/MMC
DCR-570
Типоразмер 2 DIN
Сензоный 7" экран
Выходная мощность 4х50 Вт
Встроенный радиотюнер FM
Память радиотюнера 18 станций
Встроенный эквалайзер
Встроенный порт USB
Слот для карт памяти SD/MMC
Панель фиксированная
Подсветка по выбору пользователя
DCR-610
Сензоный 7" экран
ОС Android 8.1
Выходная мощность 4х50 Вт
Встроенный радиотюнер FM
Память радиотюнера 18 станций
Встроенный эквалайзер
Встроенный порт USB
Слот для карт памяти SD/MMC
Панель фиксированная
Подсветка по выбору пользователя
3G антенна