Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 570

18 ноября 2020, 11:45

В продажу поступила новая модель автомобильного видеорегистратора с камерой заднего вида и возможностью записи обстановки в салоне.

Новинка отличается конкурентной ценой, стильным внешним видом и качественными материалами отделки.



Согласитесь, видеорегистратор может быть полезен не только для разрешения спорных ситуаций, которые внезапно возникли на дороге. К примеру, фиксация обстановки в салоне авто может иметь ничуть не менее критическое значение и для ряда коммерческих услуг: служб доставки или такси, проката автомобиля и многих других, где важен непосредственный контроль происходящего «здесь и сейчас». В конце концов, эта функция придётся по душе любому, кто не представляет свою жизнь без регулярных съёмок для своего видеоблога.

Представленная недавно модель регистратора FreeDrive 570 от бренда DIGMA удовлетворяет эти требования и прекрасно справляется с поставленными задачами.Новинка «вооружена» широкоугольным объективом с тринадцатимегапиксельным сенсором от Sony и работает под управлением процессора NTK96558. Этот тандем позволяет получить чёткую и «сочную» картинку даже ночью и в условиях недостаточной освещённости.Основная камера устройства пишет ролики в формате MOV с несколькими разрешениями, доступными пользователю на выбор: 1080FHD (1920 х 1080; 30 к/с), 1080Р (1440 х 1080; 30 к/с), 720Р (1280 х 720; 30 к/с), WVGA (848 х 480,30 к/с), VGA (640 х 480,30 к/с). Камера заднего вида способна выдать «честные» 480Р (720 х 480,30 к/с).Видео пишутся и проигрываются со звуком благодаря встроенным микрофону и динамику. Кроме того, FreeDrive 570 получил функцию расширенного динамического диапазона (WDR) для высокого качества съёмки в различных условиях освещенности, например, при ярком солнечном свете.Самая маленькая, дополнительная камера, расположенная на корпусе устройства, фиксирует обстановку в салоне и имеет возможность обзора на 360 полноценных градусов за счёт вращающейся вокруг своей оси конструкции.Конечно, есть и режим для фото в самом популярном формате – JPG. Поддерживаемые разрешения составляют 18М (5000x3750), 12М (4032 x 3024), ЮМ (3848 x 2736) и 8М (3264 х 2448), 5М (2592 х 1944).Полученные видеозаписи можно просматривать прямо на 3-дюймовом IPS-экране с разрешением 320 х 240 пикселей. Регистратор FreeDrive 570 поддерживает запись на TF-карты памяти объёмом до 128 Гб включительно.В комплектацию входят: видеорегистратор FreeDrive 570, камера для съёмки внутри салона, крепление на лобовое стекло автомобиля, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FreeDrive 570:Экран: 3* | IPS 1320 х 240 пиксПроцессор: NTK96558Сенсор: Sony IMX323 13 МпиксОбъектив: Широкоугольный, обзор до 170°Видео формат: MOVПоддерживаемое разрешение видео:Основная камера: 1080FHD (1920 х 1080; 30 к/с), 1080Р (1440 х 1080; 30 к/с), 720Р (1280 х 720; 30 к/с), WVGA (848 х 480,30 к/с), VGA (640 х 480,30 к/с)Камера заднего вида: 480Р (720 х 480,30 к/с)Формат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 18М (5000x3750), 12М (4032 х 3024), 10М (3648 х 2736),8М (3264 х 2448), 5М (2592 х 1944)Карта памяти: TF-карта (поддержка до 128 ГБ)USB-режимы: Web-камера/Накопитель/ЗарядкаМикрофон/Динамик: ВстроенныйЯзыки: Русский/АнглийскийБатарея: Li-Ion 1300 мАчСовместимость с ОС: Windows и Mac OSРазмер устройства: 88 х 52 х 10 ммВес устройства: 76 гКОМПЛЕКТАЦИЯВидеорегистратор FreeDrive 570Камера для съемки внутри салонаКрепление на лобовое стекло автомобиляАвтомобильное зарядное устройствоРуководство пользователяГарантийный талон