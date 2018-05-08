DIGMA выпускает автомагнитолы DCR-550 и DCR-560

8 мая 2018, 9:45

DIGMA объявляет о расширении ассортимента автомагнитол. Новые модели DCR-550 и DCR-560 позволяют сделать поездку на автомобиле более комфортной за счет большого 2DIN монитора и достаточной функциональности.

Новинки DIGMA DCR-550 и DIGMA DCR-560 мощностью 4x50Вт оснащены многоцветным дисплеем и разноцветной подсветкой клавиш. Обе автомагнитолы имеют размер 2DIN, сейчас это наиболее востребованные размеры устройств.Для воспроизведения музыки новинки обладают фронтальным USB-портом, аудиовходом 3,5 мм, а также слотом для карт памяти с форматом SD или MMC. Автомагнитолы поддерживают FM – радио с памятью на 18 станций. Также функциональность устройства включает эквалайзер. Новинки выпускаются в черном цвете.Продуктовый портфель компании DIGMA – это бюджетные, надежные, безопасные и легкие в использовании устройства, предназначенные для повседневной жизни и бизнеса. В ассортименте DIGMA также есть ноутбуки, планшетные ПК на базе ОС Android и Windows, смартфоны, электронные книги, видеорегистраторы и GPS-навигаторы, цифровые фоторамки, MP3-плееры и др.Технические характеристики DCR-550Мощность 4x50ВтТипоразмер 2 dinЦвет черныйЦвет подсветки клавиш магнитолы разноцветнаяТип дисплея многоцветныйЭквалайзер ДАРадио тюнер fmПамять (станций) 18USB-порт фронтальныйВоспроизведение с USB носителей ДАТип карт памяти sd/mmcВоспроизведение с карт памяти ДААудиовход на передней панели ДАТехнические характеристики DCR-560Мощность 4x50ВтТипоразмер 2 dinЦвет черныйЦвет подсветки клавиш магнитолы разноцветнаяТип дисплея многоцветныйЭквалайзер ДАРадио тюнер fmПамять (станций) 18USB-порт фронтальныйВоспроизведение с USB носителей ДАТип карт памяти sd/mmcВоспроизведение с карт памяти ДААудиовход на передней панели ДА