DIGMA выпускает автомагнитолы DCR-550 и DCR-560

DIGMA объявляет о расширении ассортимента автомагнитол. Новые модели DCR-550 и DCR-560 позволяют сделать поездку на автомобиле более комфортной за счет большого 2DIN монитора и достаточной функциональности.
Новинки DIGMA DCR-550 и DIGMA DCR-560 мощностью 4x50Вт оснащены многоцветным дисплеем и разноцветной подсветкой клавиш. Обе автомагнитолы имеют размер 2DIN, сейчас это наиболее востребованные размеры устройств.
Для воспроизведения музыки новинки обладают фронтальным USB-портом, аудиовходом 3,5 мм, а также слотом для карт памяти с форматом SD или MMC. Автомагнитолы поддерживают FM – радио с памятью на 18 станций. Также функциональность устройства включает эквалайзер. Новинки выпускаются в черном цвете.
Продуктовый портфель компании DIGMA – это бюджетные, надежные, безопасные и легкие в использовании устройства, предназначенные для повседневной жизни и бизнеса. В ассортименте DIGMA также есть ноутбуки, планшетные ПК на базе ОС Android и Windows, смартфоны, электронные книги, видеорегистраторы и GPS-навигаторы, цифровые фоторамки, MP3-плееры и др.
Технические характеристики DCR-550
Мощность 4x50Вт
Типоразмер 2 din
Цвет черный
Цвет подсветки клавиш магнитолы разноцветная
Тип дисплея многоцветный
Эквалайзер ДА
Радио тюнер fm
Память (станций) 18
USB-порт фронтальный
Воспроизведение с USB носителей ДА
Тип карт памяти sd/mmc
Воспроизведение с карт памяти ДА
Аудиовход на передней панели ДА
Технические характеристики DCR-560
Мощность 4x50Вт
Типоразмер 2 din
Цвет черный
Цвет подсветки клавиш магнитолы разноцветная
Тип дисплея многоцветный
Эквалайзер ДА
Радио тюнер fm
Память (станций) 18
USB-порт фронтальный
Воспроизведение с USB носителей ДА
Тип карт памяти sd/mmc
Воспроизведение с карт памяти ДА
Аудиовход на передней панели ДА