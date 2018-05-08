8 мая 2018, 9:45

DIGMA выпускает автомагнитолы DCR-550 и DCR-560

DIGMA объявляет о расширении ассортимента автомагнитол. Новые модели DCR-550 и DCR-560 позволяют сделать поездку на автомобиле более комфортной за счет большого 2DIN монитора и достаточной функциональности.

Новинки DIGMA DCR-550 и DIGMA DCR-560 мощностью 4x50Вт оснащены многоцветным дисплеем и разноцветной подсветкой клавиш. Обе автомагнитолы имеют размер 2DIN, сейчас это наиболее востребованные размеры устройств.

Для воспроизведения музыки новинки обладают фронтальным USB-портом, аудиовходом 3,5 мм, а также слотом для карт памяти с форматом SD или MMC. Автомагнитолы поддерживают FM – радио с памятью на 18 станций. Также функциональность устройства включает эквалайзер. Новинки выпускаются в черном цвете.

Продуктовый портфель компании DIGMA – это бюджетные, надежные, безопасные и легкие в использовании устройства, предназначенные для повседневной жизни и бизнеса. В ассортименте DIGMA также есть ноутбуки, планшетные ПК на базе ОС Android и Windows, смартфоны, электронные книги, видеорегистраторы и GPS-навигаторы, цифровые фоторамки, MP3-плееры и др.

Технические характеристики DCR-550

    Мощность 4x50Вт
    Типоразмер 2 din
    Цвет черный
    Цвет подсветки клавиш магнитолы разноцветная
    Тип дисплея многоцветный
    Эквалайзер ДА
    Радио тюнер fm
    Память (станций) 18
    USB-порт фронтальный
    Воспроизведение с USB носителей ДА
    Тип карт памяти sd/mmc
    Воспроизведение с карт памяти ДА
    Аудиовход на передней панели ДА

Технические характеристики DCR-560

    Мощность 4x50Вт
    Типоразмер 2 din
    Цвет черный
    Цвет подсветки клавиш магнитолы разноцветная
    Тип дисплея многоцветный
    Эквалайзер ДА
    Радио тюнер fm
    Память (станций) 18
    USB-порт фронтальный
    Воспроизведение с USB носителей ДА
    Тип карт памяти sd/mmc
    Воспроизведение с карт памяти ДА
    Аудиовход на передней панели ДА
Оцените новость:
  • 0 оценок