Чем удивляла Linkos group на последней конференции по безбумажным решениям

14 мая 2018, 14:15

Слоганом конференции «Час твоїх досягнень і нових ідей» организаторы подкрепили обсуждаемые темы развития электронного обмена документами в коммерческом и государственном секторе Украины благодаря продуктам, которые разрабатывает Linkos group.Всех участников погрузили в атмосферу непринужденной безмятежности «Детской планеты» и предельно насытили повестку дня активностями, свойственными дерзкому поколению Z - поколению “цифровых людей”. И хоть поколение Z- это люди, родившиеся после 2000 года, часто мы видим, что это уже предприниматели или квалифицированные работники - поколение, которое уже принимает решения! Это мобильные, гибкие люди, быстро обрабатывающие информацию и задающие тренды развития программных продуктов. С ними надо научиться работать, - утвердила Linkos group перед своими партнерами.

В компании также на уровне от разработки до бухгалтерской аналитики работают и “старожилы”, которые начинали внедрять автоматизацию на предприятиях еще группой компаний “Интеллект-Сервис” в 1990-е годы (она и развилась в современную Linkos group). Эти специалисты привносят свой опыт и наработки в программы. Но свежий взгляд на вещи внедрили в продукты приверженцы новых технологий - Y и совсем молодые, но как видно, очень осведомленные, с хорошими практическими навыками - люди Z.Можно быть разработчиком и программистом, аналитиком или верстальщиком, техподдержкой или продавцом, но не терять легкость и здоровую простоту. Меняются привычки пользователей, меняются технологии, меняются способы коммуникаций, поэтому компания дала своим партнерам максимально сблизиться с этим новым.Партнеров одели в яркие носки “Твій час” (по одноименной сети магазинов электронных услуг, в которой и представлены программные продукты группы компаний для ознакомления и продажи) и пустили в драйвовый отрыв по “Детской планете”. Видеть на лицах взрослых серьезных людей такие неподдельные эмоции радости не приходилось еще ни одной компании! С Linkos group же возможно все!

новое позиционирование программы M.E.Doc с новыми возможностями по обмену е-документами, которое ждет пользователей уже с 10 мая;

кибербезопасность и результат упорной работы команды M.E.Doc с Владимиром Стыраном, основателем компании Berezha Security и Александром Поляковым, экспертом компании Enjoy Security - получение положительного заключения в сфере технической защиты информации уровня Г- 3 от Госспецсвязи;

удобство и доступность обмена электронными документами, для чего введен бесплатный обмен е-документами до 50 док., что очень поддержит малый бизнес;

новые решения по интеграции с учетными системами;

улучшение веб-сервиса СОТА, которое дает пользователю полную свободу передвижений и работы;

новые инструменты для все большего ухода от физического обмена документами на бумажных носителях в пользу юридически значимых е-документов.

К слову, сотрудники, организовывая эту конференцию, получили такое же удовольствие от мероприятия. Ведь в каждом из нас живет ребенок, который отказывается от консерватизма и жаждет новых идей.Это и было “Время твоих достижений и новых идей”, поэтому в фокусе конференции были достижения:Важно, что все эти возможности предоставляет украинский разработчик, знающий своего потребителя, нужды рынка и следующий действующему законодательству Украины.Группа компаний Linkos group - один из ведущих украинских разработчиков программных решений на рынке Украины в области электронной отчетности и обмена документами в электронном виде. В ее разработках известные программные продукты: M.E.Doc, веб-сервис СОТА, ERP-система ISpro, интеграционные решения для электронного документообмена и сама платформа е-документооборота ПТАХ, и др.Это программы, которые решают задачи по электронному документообмену с бизнесом и государством: отчетность во все контролирующие органы, подписание ЭЦП и обмен юридически значимыми е-документами между контрагентами (например, супермаркета с поставщиками, производителя с заказчиком, бухгалтера подразделения с главным предприятием, телеком-компаний с корпоративными клиентами и и так во всех коммерческих и бюджетных отраслях).В группе компаний Linkos высоко ценится “джобовский” постулат, что работать надо не 12 часов в сутки, а головой. Для ребят и девушек, которые уже живут в новом темпе - это просто рай: они ходят на работу с удовольствием и добиваются эффективности без лишнего надзора. Такая компания заботится о развитии сотрудников, создает возможности для увеличения возможностей партнеров и клиентов. Анонсированные на конференции новшества в продуктах, в частности в M.E.Doc, доказывают, что такая стратегия положительно влияет на развитие и самих программ и сервисов, которые разрабатывает Linkos group, и на команду.