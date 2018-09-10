Linkos Group открыла в КНЭУ Центр автоматизации бухучета и кадров

10 сентября 2018, 17:05

В прошлый четверг в КНЭУ компания Linkos Group в торжественной обстановке открыла инновационный специализированный Центр для студентов, обучающихся в ВУЗе по специальности «Диджитал-учет».



«Диджитал-учет» - это новая специальность, которую ввели в КНЭУ в этом учебном году. В рамках ее, будущие бухгалтера будут учиться использовать в работе современные ИТ-решения - программы для электронной отчетности, электронный обмен документами, ERP-систему, решение по автоматизации учета, финансов, кадров. И в Linkos Group считают, что качественная материально-техническая поддержка крайне важна для удачного старта новой группы.

По словам Сергея Линника, основателя Linkos group, они и КНЭУ – постоянные партнеры, а новая аудитория – это не спонсорство, а инвестиция. «Компания поддерживает студентов и преподавателей, на протяжении далеко не одного года. Мы считаем, что бизнес обязан вкладывать в будущее студентов для их развития в нашей стране».

Кабинет для обучения оборудован эргономичными рабочими местами, проектором и ноутбуками. Также компания подарила свое программное обеспечение – систему ISpro.

ISpro – это украинская разработка класса ERP-систем для управления предприятиями, организациями, бюджетными учреждениями. Основными пользователями являются государственные и коммунальные учреждения, производственные, торговые и транспортные предприятия, банки и страховые компании, среди которых, к примеру, Киевская городская государственная администрация, Министерство финансов Украины и другие министерства, Государственная судебная администрация, Укрпочта, КНЭУ, Кий Авиа и многие другие.

Напомним, что сотрудничество Linkos Group и КНЭУ длится уже несколько лет, и за этот период эксперты компании совместно с преподавательским коллективом ВУЗа успели поучаствовать в подготовке немалого количества специалистов финансовой и бухгалтерской сферы.