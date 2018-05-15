AOC представляет новый портативный USB-C монитор

15 мая 2018, 13:20

Компания AOC применила технологию USB-C для портативных дисплеев в самом элегантном ультратонком решении: I1601FWUX.

Для подключения монитора I1601FWUX используется технология USB-C. В отличие от более старого стандарта USB, она сочетает высококачественный сигнал DisplayPort и питание в одном кабеле. Меньшее количество проводов обеспечивает большую мобильность устройства. Размер экрана 15,6 дюймов совпадает с размером дисплеев большинства мультимедийных лэптопов, а высота подставки позволяет разместить изображение на одном уровне с ноутбуком.



Благодаря своим компактным размерам, I1601FWUX поместится почти в любую сумку для ноутбука. Монитор очень легкий – всего 800 г, и ультратонкий – 8,5 мм.



В разложенном виде I1601FWUX впечатлит окружающих премиальной цельнометаллической задней крышкой, а IPS-дисплей с углами обзора 160°/160° гарантирует, что изображение будет ярким и одинаково реалистичным даже для нескольких зрителей одновременно. Дисплей также оснащен режимом AOC Low Blue Light, который уменьшает потенциально опасное синее свечение и предотвращает усталость глаз. Монитор удобно использовать как ночью так и днем благодаря яркости 220 кд/м².

Время отклика дисплея I1601FWUX составляет 5 мс GtG, что означает, что быстро сменяющиеся экшн-сцены или игры со стремительно развивающимся сюжетом будут отображаться плавно и без артефактов. Смарт-чехол защищает дисплей, когда монитор не используется и сложен. Когда же он разложен, чехол преобразуется в подставку для работы в пейзажном или портретном режиме. Изменить ориентацию изображения также просто благодаря функции Auto-Pivot, которая включается через ПО i-Menu AOC. Эта функция автоматически разворачивает изображение при повороте монитора.Монитор AOC I1601FWUX появится в продаже в мае 2018 года по ориентировочной цене 7 599 гривен.