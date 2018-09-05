Новый мобильный USB-C монитор AOC

5 сентября 2018, 13:45

Предположим, вы едете в поезде или у вас длительный перелет, а в пути работаете на портативном компьютере.

Придя после этого на деловую встречу, вы все еще ограничены небольшим экраном ноутбука. Хотя мобильная работа стала распространенным явлением для многих бизнесменов, экран ноутбука не обеспечивает такую же продуктивность, как офисные мониторы. Большие ноутбуки сейчас оснащены максимум 15,6 или 17-дюймовыми дисплеями, а большинство новых ультрабуков – еще меньшими. Таким образом, попытки открыть электронную таблицу и почтовый клиент одновременно, либо же среду разработки кода, веб-браузер и окно предварительного просмотра, превращаются в пытку.



Решение этой проблемы – установка нескольких мониторов. Именно здесь пригодится I1601FWUX с питанием от USB-C компании AOC. 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает большую площадь экрана и расширяет возможности для работы. Использование двух дисплеев сокращает время и энергию, которые затрачиваются на переключение между программами при постоянном использовании клавиш Alt+Tab. При одновременном открытии нескольких окон приложений, необходимых для решения задачи, вы можете сосредоточиться на самой задаче, а вся необходимая информация находится на расстоянии взгляда, без потребности постоянно разворачивать и сворачивать окна и переключаться между программами.



В некоторых офисах на каждом рабочем месте есть лишь монитор, который или является единственным экраном, или работает как второй дисплей при подключении ноутбука. Так бывает в отраслях, где сотрудники очень мобильны и часто работают вне офиса. С I1601FWUX пользователи, которые работают в полевых условиях, тоже могут пользоваться преимуществами второго монитора, при этом им не нужны связки кабелей и тяжелые адаптеры питания благодаря возможности подключения через разъем USB-C. Когда они возвращаются в офис, монитор можно использовать и там, чтобы сделать систему экранов еще больше.



Студентам наличие второго мобильного монитора открывает еще больше возможностей. Стало значительно проще подготовиться к презентации, передав AOC I1601FWUX своим сокурсникам или повернув его в их сторону – вместо проектора – пока вы выступаете и комментируете слайды.



Подтвердить факт повышения производительности при помощи мобильных мониторов AOC могут представители компании DZH Phillips, занимавшей 18 место в списке крупнейших бухгалтерских и консультационных фирм в районе залива Сан-Франциско. В этом регионе много клиентов высокого уровня, которым требуются сложные услуги учета и аудита. Профессиональные специалисты по бухгалтерскому учету DZH Phillips тесно сотрудничают с ними по критически важным финансовым вопросам, посещают их офисы, где проводят финансовый анализ.



В DZH Phillips быстро поняли, насколько неудобно отсутствие больших мониторов на деловых встречах. Даже новейшие мобильные устройства не обеспечивают достаточную экранную площадь. Если вам надо сравнивать и проверять юридические и финансовые документы, анализировать электронные таблицы, составлять финансовые отчеты, то всю эту работу трудно выполнить, когда в вашем распоряжении всего один экран.



По предложению ИТ-отдела, DZH Phillips раздала всем сотрудникам портативные мониторы AOC. Кевин О'Конелл, старший менеджер по аудиту, добавил, что это решение увеличило производительность на 25%:



«В мире, где постоянные поездки и удаленная работа – необходимость, большинству компаний пригодятся мониторы AOC. Учитывая их стоимость, это действительно ценное приобретение».



Монитор AOC I1601FWUX оснащен 15,6-дюймовой IPS-панелью для ярких цветов и широких углов обзора, разрешением Full HD (1920x1080 пикселов), автоматической поворотной конструкцией для портретного или альбомного просмотра и быстрым стандартом USB-C для передачи видеосигнала и питания одновременно.



AOC I1601FWUX ожидается в продаже в октябре 2018 года по ориентировочной цене 7 599 гривен.