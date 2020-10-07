AOC 16T2: портативный 15-дюймовый монитор с 10-точечным сенсором

7 октября 2020, 9:15

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет новый портативный сенсорный монитор с возможностью подключения по USB-C.

Модель 16T2 оснащена IPS-дисплеем с диагональю 39,6 см (15,6 дюйма) и разрешением Full HD, её можно подключить к ноутбуку, настольному компьютеру/серверу или смартфону через два разъёма USB-C (с использованием альтернативного режима DisplayPort) или разъём Micro HDMI. Благодаря встроенной батарее емкостью 8000 мАч, 16T2 можно использовать в дороге, когда розетка недоступна. Устройство также может служить внешним аккумулятором и заряжать смартфон . Толщина менее сантиметра, «умная» складная крышка для портретной и альбомной ориентации, возможность установки на стене при помощи крепления VESA, делают этот монитор отличным инструментом для мобильных бизнес-пользователей, а также геймеров, студентов, ИТ-администраторов, владельцев малого бизнеса, сборщиков ПК и энтузиастов.

Пользователи уже оценили, как использование нескольких мониторов одновременно увеличивает производительность и комфорт. Благодаря 16T2 это стало возможным и в мобильной обстановке, с бонусом в виде 10-точечного сенсорного ввода (сертифицирован для Windows 10). Гладкая алюминиевая отделка делает AOC 16T2 похожим на планшет. Но в отличие от планшета, который станет электронным мусором, когда его процессор и операционная система устареют, будут работать медленно и потеряют совместимость, 16T2 — это мобильный дисплей, не ограниченный технологиями, которые быстро теряют актуальность. Другими словами, 16T2 — это надёжное вложение средств на долгие годы.Благодаря двум портам USB-C и разъёму Micro HDMI, новый портативный монитор можно подключать как к устаревшим, так и к современным компьютерам. Чтобы активировать сенсорный экран при подключении через Micro HDMI, подключите монитор к разъёму USB-A/C ПК при помощи входящего в комплект кабеля USB-C. 16T2 также оборудован двумя встроенными стереодинамиками мощностью 1 Вт.Монитор 16T2 можно использовать в качестве дополнительного аккумулятора, причём как во включённом, так и в выключенном состоянии. При подключении к сети с помощью адаптера USB-C, 16T2 может заряжать себя и подключенный смартфон одновременно. Два разъёма USB-C с обеих сторон позволяют заряжать устройство через левый и передавать сигнал дисплея через правый, или наоборот. Таким образом можно гибко регулировать необходимую комплектацию рабочего места.Простота в использовании, гибкость и портативность AOC 16T2 обеспечивают широкий спектр вариантов его применения:

• Дополнительный дисплей для ноутбука с увеличением экранной площади при работе в пути.

• Блокнот с заметками для студентов.

• Средство для повышения производительности при работе из дома (особенно в небольших помещениях).

• Дисплей для сервера.

• Экран для киосков самообслуживания в общественных местах.

• Дисплей для сборщиков ПК или инженеров.

• Дисплей для мобильных игр и других развлечений.

• Основной дисплей для развлечений при подключении к смартфону.



Монитор AOC 16T2 появится в продаже в конце октябре 2020 года по ориентировочной цене 10 599 гривен.