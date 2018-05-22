Essencore представила линейку продукции KLEVV для Computex

Essencore в преддверии выставки Taipei Computex громко заявила о себе, представив сразу три пополнения для флагманской линейки продукции KLEVV: игровую память CRASXRGBDDR4, игровую память BOLTXDDR4 и SSD-накопитель NEON500 SATA 6Гб/с.
Essencore примет участие в Computex впервые. С 5 по 9 июня 2018 года компания покажет новейшие модули памяти, а также новые продукты из линейки KLEVV в павильоне N0604, расположенном на четвёртом этаже выставочного комплекса Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1.
Новая игровая память CRASXDDR4 сочетает в себе захватывающую многоцветную подсветку с высочайшей производительностью, стабильностью и совместимостью. Низкопрофильная память BOLTXDDR4 обладает выдающейся производительностью и внешним видом, а её радиатор на 99,5% состоит их чистого алюминия.
Игровая память KLEVVBOLTXDDR4 доступна в конфигурациях на 4, 8 и 16 гигабайт, с частотой 2666 и 3200МГц. Память с подсветкой CRASXRGB доступна в конфигурациях 8ГБx2 и 16ГБx2, поддерживает экстремальную скорость 3200 и 3466МГц и совместима с новейшими процессорами Intel и AMD.
Новейший SSD-накопитель NEON500SATA6Гб/с основан на технологии 3DNAND с мощным аппаратным движком LDPCECC, поддержкой RAID и интеллектуальным алгоритмом кэширования SLC, которые в совокупности обеспечивают лучшую производительность, устойчивость, защиту и хранение данных. Поддержка Global Wear Leveling дополнительно продлевает срок службы SSD. Среди других особенностей стоит отметить SATA Device Sleep (DevSleep), поддержку TRIM и, разумеется, поддержку технологии S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting). Для удобства пользователя и защиты данных накопитель комплектуется бесплатной копией программного обеспечения для архивирования данных Acronis True Image.
Игровая память CRASXRGB имеет легко настраиваемые световые эффекты, из которых пользователи могут создать свой уникальный стиль освещения. Поддерживается синхронизация подсветки через утилиты ASUSAuraSync, GigabyteRGBFusion и MSIMysticLight.
Игровая память CRASXRG Band BOLTX отвечает требованиям «Списка проверенных поставщиков» RGB (Qualified Vendor List) и совместима со всеми ведущими материнскими платами, а также с новейшими ЦП Intel и AMD. Память поддерживает профили InteXMP (Extreme Memory Profile) 2.0 для быстрого оверклокинга.
Память KLEVV CRASXRGB и BOLTX прошли процедуры строгого тестирования в целях обеспечения высочайшего качества и надёжности. Эти модули памяти DDR4 имеют пониженный вольтаж и сверхнизкое энергопотребление при непревзойдённой стабильности.
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