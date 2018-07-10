LG Украина и FILMua запустили проект LookIn2Art

10 июля 2018, 9:45

20 образовательных видео с украинскими спикерами. Короткие циклы от специалистов о самых важных секретах профессии в формате 4К, чтобы точно не упустить ни единой детали.

По инициативе FILM.UA Group и при поддержке LG Electronics появился новый образовательный проект LookIn2Art. Идея этого цикла возникла благодаря большому опыту работы с подобными проектами, которого достаточно у обеих компаний.



Учитывая это, было решено снять цикл образовательных программ с украинскими специалистами по аудиовизуальному искусству, который не уступал бы по качеству мастер-классам со звездами голливудских кинопродакшенов. Экспертами проекта стали Ярослав Данильченко (фотограф), Максим Пономарчук (Pie Post Production) и Кристиан Коскинен (Animagrad).



Основатели студии и руководители компаний, профессионалы, украинцы — в проекте LookIn2Art. В нем приняли участие опытные украинские специалисты по фотографии, работе со звуком и цветом, специалисты по созданию визуальных эффектов и другие мастера. В коротких циклах каждый из них расскажет о своей профессии на примере реальных кейсов. Каждый из спикеров проекта делится собственным опытом, надеясь, что это пригодится новичкам или же аматорам.



«Украинские специалисты, которые работают в медиаиндустрии, имеют не только высокую компетенцию и уникальный опыт, но и желание всем этим делиться, — комментирует Виктория Ярмощук, руководитель образовательного проекта FILM.UA Факультет, СЕО компании МРМ. — Специалисты, которые создают визуальные эффекты, являются членами международных сообществ, украинские фотографы и операторы становятся лауреатами международных премий, украинские саунд-специалисты давно сотрудничают с крупнейшими мировыми студиями. Им есть о чем рассказать, и хорошо, что это можно сделать не только на «живых» мастер-классах и семинарах, а и через видеоконтент. Желаю проекту LookIn2Art огромную аудиторию, а его спикерам — ярких проектов, и надеюсь, что это только начало великой истории».



«Компания LG Electronics во всем мире сотрудничает с фото- и видеомастерами и топовыми геймерами, чтобы создавать мониторы, которые расширяют профессиональные возможности, — говорит Елена Блохина, менеджер по развитию бизнеса (мониторы) LG Electronics Ukraine. — Мотивированные этим, мы поддержали инициативу и предложили спикерам проекта LookIn2Art использовать в подготовке курсов мониторы с профессиональной линейки LG UltraWide. Так, во время работы над проектом мы получили очень ценный профессиональный фидбэк от людей, для которых монитор — важный инструмент повседневной деятельности».



Команда проекта надеется, что цикл станет первым шагом и вдохновит коллег на создание подобного образовательного контента, который станет платформой для новичков и ускорит появление новых профессионалов в Украине. Также это будет способствовать обмену опытом между специалистами, чтобы повысить общий профессиональный уровень в области.