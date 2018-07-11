Новые подробности о чипе Samsung Exynos 9820

11 июля 2018, 10:45

В сети появилась некоторые новые подробности касательно мобильного процессора Samsung Exynos 9820, который пока что не был представлен официально.

Грядущая новинка будет изготовлена по технологии 7 нм. В ее составе окажутся вычислительные ядра Mongoose M4, которые по своей производительности «обходят» ARM Cortex-A76.Касательно реализованной здесь графики, речь о ARM Mali-G76, которая в сравнении с предшественником способна обеспечить на 30% более высокую энергоэффективность и на 30% высшую производительность.Анонс чипа намечен на конец нынешнего года, однако более точная дата пока не известна.