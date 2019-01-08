Samsung представляет процессор Exynos Auto V9 для автомобилей

8 января 2019, 10:45

Первый специализированный чип Samsung Exynos для автомобильных информационно-развлекательных систем получил восемь ядер A76, премиальное аудио и встроенные функции безопасности, отвечающие требованиям ASIL-B.





Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в сфере передовых полупроводниковых технологий, представил свой первый специализированный процессор для автомобильных головных систем Exynos Auto V9, который был выбран Audi для оснащения информационно-развлекательных систем нового поколения, появление которых ожидается в 2021 году.



Exynos Auto V9 — мощный специализированный процессор, разработанный с учётом потребностей автомобильной промышленности и способный отображать контент на несколько экранов одновременно и предоставлять разнообразную информацию водителям и пассажирам, делая поездки более комфортными и безопасными. Изготовленный по передовому технологическому процессу 8 нм, V9 получил новейшие ядра ARM Cortex-A76, графический модуль ARM Mali G76, 4 премиальнх HiFi аудиопроцессора (DSP), модуль нейронных вычислений (NPU) и защищённое изолированное ядро с поддержкой стандарта безопасности ASIL-B (Automotive Safety Integrity Level). Процессор поддерживает быструю и энергетически эффективную оперативную память LPDDR4 и LPDDR5 DRAM.



Чтобы обеспечить высочайший комфорт водителю и пассажирам автомобиля, процессор Exynos Auto V9 поддерживает подключение до шести дисплеев и 12 камер для различных подсистем, входящих в состав премиальных головных устройств. Новый процессор оснащён восьмью ядрами Cortex–A76, работающими на частоте до 2,1 ГГц. Графический модуль процессора состоит из трёх отдельных ядер Mali G76, способных одновременно обслуживать многочисленные периферийные устройства, включая кластерный дисплей, центральный информационный дисплей (CID) и развлекательную систему для пассажиров заднего ряда (RSE). Четыре процессора обработки аудиосигнала класса HiFi гарантируют яркое и реалистичное звучание акустической системы.



Оборудование, используемое в автомобильной промышленности, предъявляет особые требования к функциональной безопасности компонентов. Процессор Exynos Auto V9 имеет встроенное изолированное ядро, обеспечивающее защиту системных операций в реальном времени, что отвечает требованиям стандарта ASIL–B.



Также V9 оснащён выделенным модулем нейронных вычислений NPU, который используется сервисом цифрового консьержа, отвечающим за организацию безопасного и персонализированного обслуживания водителя и пассажиров во время поездки. Благодаря невероятно высокому быстродействию NPU способен в реальном времени обрабатывать визуальные и звуковые данные для систем распознавания лиц, голоса и жестов.