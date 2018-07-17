В Сети опубликовали изображения iPhone 9

17 июля 2018, 12:45

Известный в Китае производитель чехлов Sanfeng опубликовал несколько фотографий не представленного на данный момент смартфона iPhone 9.



На этих снимках терминал помещен в чехол, но представление о дизайне «трубки» можно все равно сложить.



По слухам, iPhone 9 выйдет в нескольких версиях с разной диагональю дисплея - 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1.





Независимо от диагонали экрана, все три версии «трубки» будут обладать безрамочным дизайном, а, кроме того, получат функцию распознавания по лицу Face ID и процессор А12.



Другие подробности о данном смартфоне пока не приводятся.