Huawei Emotion UI: преимущества интерфейса пользователя на ОС Android

23 июля 2018, 10:45

Как известно, сегодня многие производители смартфонов по умолчанию устанавливают в устройства фирменный интерфейс пользователя на ОС Android.

Это позволяет придать девайсам фирменный вид (дизайн), а также внедрить собственные разработки в сфере программного обеспечения и тем самым улучшить пользовательский опыт.



В 2012 году компания Huawei представила собственную разработку — Emotion UI. Первая версия, EMUI 1.0, была установлена на устройстве Huawei Mate1. В 2016 году с версией 5.0 оболочка претерпела самые значительные изменения — ее дизайн упростился, а сам интерфейс стал более удобным и понятным для пользователя.



Хотя и говорят, что на вкус и цвет товарищей нет, но все же многие пользователи по праву оценивают EMUI от Huawei как один из самых удобных и интуитивных интерфейсов на ОС Android.



В каждой новой версии интерфейса Huawei внедряла трендовые функции (такие как адаптация к большому экрану в EMUI 3.0 или адаптация к широкоформатному в EMUI 8.0), а также всегда уделяла больше внимания удобству пользователя в оптимизации работы устройства (диспетчер телефона, который позволяет легко и быстро обнаружить проблемы в устройстве и так же быстро их устранить, был внедрен в EMUI 2.0 в 2013 году, а оптимизация расхода энергии, способная до 30% улучшить автономность, — в 2012 году в EMUI 1.6).



Не последнее место компания Huawei отводит и дизайну своей оболочки. По мнению разработчиков, интерфейс должен быть не только приятным на вид, но и обеспечивать интуитивно простое пользование.



Спустя 6 лет после появления фирменной оболочки Huawei представляет EMUI 8.0 и EMUI 8.1, доказывая, что не останавливается на достигнутом и дорабатывает лучшие решения. Новая Emotion UI отлично показывает себя на устройствах линейки Huawei Y 2018. Благодаря машинному обучению смартфоны запоминают привычки пользователя и автоматически отключают те приложения, которые не используются, но моментально активизируют их при запуске. Так продлевается "жизнь" смартфона на одном заряде.



С выходом на рынок устройств с дисплеем Huawei FullView 18:9 — а это серии Huawei P20, Huawei Mate10 и новая бюджетная Huawei Y 2018 — нужно было адаптировать и интерфейс. Переосмысленная клавиша навигации (навигационный док), которую можно разместить в любой удобной для пользователя части дисплея, упрощает работу с устройством одной рукой и позволяет эффективно использовать всю площадь экрана для отображения контента, скрывая стандартные клавиши управления.



Если по какой-то причине приложение не адаптировано под соотношение сторон 18:9, Emotion UI позволяет масштабировать экран одним касанием, нажав на соответствующее сообщение при первом запуске.



Функция умного разделения экрана, доступная теперь и в устройствах Huawei Y 2018, позволяет одновременно просматривать видео и общаться с друзьями в мессенджерах либо читать документ и делать заметки.



В новой версии оболочки, доступной и в Huawei Y-серии, также реализована функция FaceUnlock, которая за доли секунды активизирует устройство. Сканер лица работает, только если глаза открыты, а это означает, что другие люди не смогут разблокировать устройство, когда пользователь спит. Для защиты конфиденциальности пользователя введена дополнительная разблокировка проведением пальцем по экрану, которая выполняется после распознавания "по лицу". Этот вариант делает возможным использование интеллектуального отображения уведомлений. Если FaceUnlock идентифицирует человека, пытающегося разблокировать телефон, как не его владельца, смартфон автоматически скроет содержимое всех всплывающих сообщений.



Также доступна функция блокировки отдельных приложений.



Кроме того, в EMUI можно активировать "простой режим" отображения, в котором будет легко разобраться детям или пожилым людям. В этом режиме все максимально упрощено, шрифты крупные, а иконки занимают всю площадь рабочего стола.



Для удобства пользователей в смартфонах серии Huawei Y 2018 доработана программа Huawei Clone, которая предназначена для копирования данных с одног смартфона на другой (списка контактов, SMS, приложений, данных соцсетей, мультимедийных файлов) одним прикосновением.



С приложением Party Mode легко организовать вечеринку с друзьями в любое время и в любом месте. С его помощью смартфоны одновременно проигрывают трек, а их динамики становятся колонками, создавая объемный звук.



Опция Wi-Fi-мост не только повышает диапазон передачи и уровень сигналов сети Wi-Fi, но и превращает смартфон в полноценный Wi-Fi-роутер, позволяя одновременно подключать через него несколько беспроводных устройств.



Emotion UI превращает смартфон в эффективный офис в кармане. Так, его легко использовать как проектор, стоит только подключиться к монитору или телевизору без каких-либо док-станций, а клавиатурой и мышью служит экран смартфона. При этом Huawei беспокоится о конфиденциальности пользователя: входящие звонки и сообщения не будут отображены на мониторе. Подключив телефон к большому экрану, также возможно подсоединить Bluetooth-клавиатуру и мышь, что сделает работу, которая требует мультизадачности, более комфортной. Функция "Проектор" сейчас доступна в смартфонах флагманских линеек Mate10 и Р20.



Emotion UI — это интерфейс, который можно максимально настроить "под себя", ведь смартфон и его программное обеспечение — это профессиональный ассистент, который сопровождает пользователей в их повседневных делах.