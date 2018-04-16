Фирменный интерфейс EMUI 8.1 представлен официально

16 апреля 2018, 12:45

Вместе с новыми флагманскими смартфонами серии P компания Huawei представила фирменный интерфейс пользователя Emotion UI версии 8.1.

В нем реализованы: обновленное приложение «Камера» на базе искусственного интеллекта, новая фотогалерея и многие другие прогрессивные функции.



EMUI 8.1 работает на Android 8.1 и с новым процессором Kirin 970, которым оснащены смартфоны Huawei P20 и P20 Pro. По сравнению с версией 8.0, впервые представленной в Mate10 и Mate10 Pro осенью 2017 года, в фирменную оболочку были внесены изменения.



Пользовательский интерфейс был адаптирован к новому формату экрана — FullView 2.0. Кнопки навигации можно скрыть, чтобы сделать доступную площадь экрана еще большей. Просмотр видео и изображений в горизонтальном формате стал еще более впечатляющим благодаря соотношению сторон 18:9.



Камеры новых устройств поддерживаются решением на базе искусственного интеллекта AI Camera 2.0, что позволяет смартфону автоматически распознавать уже 19 различных сцен и выбирать оптимальные настройки. Теперь изображения, полученные с помощью смартфонов Huawei, ничем не отличаются от снимков профессиональных фотографов.



Благодаря постоянно активной функции Image Classification 2.0 смартфон без подключения к облаку распознает и классифицирует снимки в фотогалерее. Нейроморфный процессор NPU, являющийся частью чипсета Kirin, может распознать сотни категорий изображений. Функция распознавания лиц на групповых снимках также была улучшена. Пользователи больше не будут тратить время на поиск фотографии, которой хотят поделиться с друзьями или загрузить в Instagram, — устройство предложит наилучший снимок.



Искусственный интеллект присутствует во многих решениях нового интерфейса. Поскольку Huawei решила использовать открытую экосистему Open AI Ecosystem, сторонние разработчики также могут напрямую пользоваться аппаратной платформой, предназначенной для ИИ и машинного обучения.



В смартфонах серии Huawei P20 также есть новое приложение Highlights 2.0 для автоматического создания короткометражного фильма, например, из самых интересных моментов путешествия с друзьями либо веселой вечеринки. Теперь такой ролик можно сделать за считанные секунды даже тем, у кого нет опыта в редактировании видеофайлов.



Новые устройства серии Huawei P20 также поддерживают Google ARCore, самую популярную платформу для разработчиков решений и сервисов дополненной реальности.



Переход на пользование новым смартфоном стал еще быстрее и приятнее. Улучшенное приложение Huawei Phone Clone работает как с программным обеспечением Android, так и с iOS. Передача данных со старого устройства стала намного быстрее. Обычно стрессовый процесс смены смартфона теперь может быть настоящим удовольствием.



Новый EMUI 8.1 — это интерфейс, основной задачей которого является предоставление помощи пользователям смартфонов Huawei. Смартфон и его программное обеспечение — это профессиональный помощник, который сопровождает пользователей в их повседневных делах.

Еще одна полезная функция, реализованная в устройствах линейки P20, — это удобная и защищенная опция распознавания лица Huawei Face Unlock. Это идеальный способ защитить смартфон, ведь устройство разблокируется, только «увидев» лицо пользователя перед экраном. Это простое, но очень продвинутое решение также заблокирует смартфон, если посторонний человек попытается сканировать лицо пользователя во время сна или разблокировать устройство, используя его фотографию.Кстати говоря, данная функция уже доступна в смартфонах Huawei P smart и Huawei Mate10 lite, которые работают под управлением операционной системы Android 8.0. При этом рекомендованная розничная цена смартфонов на данный момент составляет для Huawei Mate10 lite — 8 999 грн, для Huawei P smart — 6 999 грн.