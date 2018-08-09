Bosch создает погодный сервис для беспилотных автомобилей

9 августа 2018, 14:15

Для уверенной и безопасной езды водителю важно «чувствовать» автомобиль и дорогу.

Этого можно достичь благодаря передаче системам автоматизированного управления транспортным средством данных о погодных условиях на дороге. С этой целью Bosch разрабатывает специальный погодный сервис.

Это позволяет обеспечить безопасное и плавное движение. К тому же, такой подход позволит избавиться от передачи права управления человеку при первых признаках непогоды.

Bosch планирует запустить сервис в 2020 году. Сначала он будет работать только на основе получаемых от партнера погодных данных. Затем, по мере подключения к сервису автомобилей, в базу данных добавятся их собственные погодные наблюдения.

В автомобилях, включая беспилотные транспортные средства 4 уровня, согласно классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), решение о том, может ли автомобиль двигаться без контроля пилота, зависит от таких факторов, как тип дороги, диапазон скорости и метеорологические условия. В робомобилях будущего подобное решение также будет основываться на данных погодного сервиса от Bosch, благодаря которым автопилот своевременно будет обеспечен информацией о том, каких погодных условий следует ожидать. Это значит, что будет достаточно времени для того, чтобы адаптировать стиль движения, вместо того чтобы передавать управление автомобилем водителю при первых признаках ухудшения дорожных условий, какими бы незначительными они ни были. Если автомобилю предстоит движение в условиях дождя, он заранее адаптирует свою скорость до уровня, который исключает любой риск скольжения по мокрой дороге и позволяет ему безопасно остановиться, когда это будет необходимо. Независимо от уровня автоматизации по классификации SAE, обеспечивается безопасное, плавное и комфортное вождение.



Создание погодного сервиса от Bosch будет осуществляться в несколько этапов. К 2020 году, когда планируется его запуск, вряд ли удастся подключить к платформе достаточное количество автомобилей. По подсчетам Bosch, чтобы обеспечить эффективную работу сервиса только на протяжении 80 тыс. км европейских дорог, в нем должны обмениваться данными около 20 млн машин. По этой причине сначала только прогноз погоды на дороге будет единственным источником данных для оценки погодных условий, особенно в сельской местности, где движение не так активно. Такими данными сервис Bosch будет обеспечивать метеорологический сервис Foreca. В Bosch провели тщательную оценку нескольких ведущих погодных сервисов и пришли к выводу, что финские специалисты являются лучшими во всем мире в предоставлении точных данных о погодных условиях на дороге. Чем точнее опасные погодные условия будут спрогнозированы и их местоположение указано, тем легче будет обеспечить максимальную надежность функций автоматического управления. Благодаря эталонной системе измерения и методам машинного обучения, Bosch и Foreca совместно смогли улучшить безопасность и надежность моделей прогнозирования погоды на дорогах. Это способствовало достижению уровня безопасности, необходимого для функционирования жизненно важных систем, таких как беспилотное вождение.



Когда на дорогах появится достаточное количество транспортных средств с выходом в интернет, Bosch дополнит свой погодный сервис данными о состоянии транспортных средств, включая информацию CAN-сети автомобиля – показатели температуры внутри и снаружи автомобиля, данные об использовании стеклоочистителей. Благодаря возможности обмена информацией, эти данные станут общедоступными для всех подключенных транспортных средств в облаке сервиса Bosch. Кроме того, Bosch будет постоянно анализировать данные, получаемые системой противоскольжения ESP. При этом коэффициент трения поверхности дороги будет измеряться на каждом колесе отдельно, а также оцениваться состояние каждого колеса. Комплексная оценка всех этих данных позволит создать набор интеллектуальных сервисов Bosch, которые обеспечат безопасность и надежность во время езды.