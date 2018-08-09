Как начать заниматься фотографией без стартового капитала?

9 августа 2018, 9:15

Ни для кого не секрет, что любой вид деятельности на начальном этапе требует определённых инвестиций. Во-первых, это время, необходимое на обучение новому и обретения необходимых навыков.

Во-вторых, финансы на покупку необходимого оборудования, расходных материалов, учебных пособий для занятия новым делом. Фотография не является исключением – чтобы стать фотографом, нужно учиться и обзавестись хотя бы базовым набором всего необходимого. Дадим несколько советов начинающим фотографам, как сэкономить на начальном этапе – этапе обучения.

Аренда оборудования вместо покупки

Одна из основных статей бюджета расходов начинающих фотографов – это покупка оборудования для фотосъёмки. Профессиональные фотокамеры и расходные материалы стоят немалых денег, которые потом нужно будет ещё окупить, а для этого нужно стать востребованным и популярным профессионалом. Обычно для этого требуется время, а затраты приходится нести уже сегодня. Чтобы не пришлось тратить большие деньги на старте, новичкам рекомендуют использовать арендованную технику и оборудование. Взять напрокат профессиональные фотокамеры для портретной, коммерческой и любой другой съёмки на выгодных условиях можно в столичной фотостудии лайт филд. Здесь предлагается широкий ассортимент необходимого для организации и проведения фотосъёмок оборудования. Можно недорого взять напрокат профессиональную фотокамеру, осветительные и иные приборы для проведения разовой фотосессии или использования в течение оговоренного периода.

Правильный выбор места проведения съёмок

Новичкам важно знать, как правильно выбирать локации для проведения фотосъёмок. Если планируется интерьерная или портретная съёмка, можно воспользоваться услугами профессиональной фотостудии, где предусмотрено всё необходимое: имеется просторное помещение, выставлен свет, предлагается оборудование и реквизит. Напомним, что всё это можно не покупать, а взять в аренду, что является самым разумным решением для новичков, которые не хотят инвестировать большие деньги в своё новое занятие – по крайней мере, на первых порах. Каждый имеет естественное желание подстраховаться, сначала попробовав себя в новом деле, и только потом, убедившись что всё получается, и это приносит желаемый доход, начать вкладывать в него деньги. Аренда локаций, оборудования, реквизитов и помещений для проведения фотосъёмок для начинающих фотографов является наиболее безопасным и экономным способом начать работать в профессии без больших инвестиций. Это удобно и выгодно, а потому – пользуется большим спросом и популярностью.