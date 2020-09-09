Payoneer обнародовал результаты исследования сферы онлайн-обучения

9 сентября 2020, 9:45

Платформы онлайн-обучения весной 2020 отметили прирост студентов порядка 520% относительно того же периода в 2019 году.

Интернет существенно повлиял на форматы работы с информацией в современном мире. Обилие данных и высокая скорость обработки позволили нам полностью изменить способы получения новых знаний, повлиять на то, как мы учим и учимся. Многие процессы в сфере образования перешли в онлайн-формат, обучение стало более динамичным. Эту тенденцию усилила также вспышка Covid-19 за несколько месяцев переведя онлайн-обучение из разряда хобби в разряд единственного возможного способа получать новые знание.

В условиях неопределенной экономической ситуации многие стараются обновить существующие навыки или освоить новые, чтобы оставаться востребованными на рынке. Так, образовательная платформа Coursera отмечает, что с середины марта количество студентов выросло на 25 млн человек. Это на 520% больше, чем в этом же периоде прошлого года. А платформа Udemy сообщает об увеличении количества студентов на 425%.

В целом, на рынке онлайн-обучения существует множество сервисов, платформ, направлений. Чтобы упростить понимание, мы выделили два основных направления: обучение профессиональным навыкам (улучшение компетенций в рабочей сфере, работа над hard skills) и изучение иностранных языков. Около 75% опрошенных преподавателей отметили, что присоединились к индустрии в течение последних двух лет.



Что интересно, 77% преподавателей иностранных языков имеют официальную квалификацию (сертификаты TESOL, TEFL, степень бакалавра или знание языка на уровне, advanced). При этом, 73% преподавателей профессиональных навыков официальной квалификации не имеют: они полагаются только на практический опыт, что в данной сфере может быть более ценным.



58% учителей иностранных языков зарабатывают в месяц от $500, половина из них – от $1000 до $3000.

52% преподавателей профессиональных навыков получают в месяц от $500, 21% из них – от $1000 до $3000, а 8% вышли на доход свыше $3000 в месяц.

Статистика демонстрирует, что для многих специалистов сфера онлайн-образования стала единственным источником дохода, в частности это актуально для 77% преподавателей иностранных языков и 52% преподавателей профессиональных навыков.



Около 90% опрошенных преподавателей готовы рассмотреть онлайн-обучение как единственный источник дохода.

Что касается второй стороны, учащихся, условия для них остались прежними. 75% опрошенных преподавателей сообщают, что не меняли цены на свои курсы и программы обучения несмотря на увеличение спроса.

Аналитики Payoneer полагают, что тенденция к росту вертикали онлайн-образования сохранится. Локдаун выдвинул онлайн-формат обучения на первый план и многие открыли для себя дистанционное обучение как новый удобный формат получения знаний. Это является позитивным сигналом для онлайн-учителей, которые планируют и дальше набирать учеников на свои курсы. В результате 87% тех, кто обучает профессиональным навыкам, и 54% тех, кто преподает иностранные языки, ожидают, что спрос на их курсы в долгосрочной перспективе увеличится.