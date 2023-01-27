Что выбрать для домашней фотостудии

27 января 2023, 10:25

Профессиональные фотографы и любители, те, кто повышает навыки и учится новому, должны иметь специализированное, мощное оборудование и специальное помещение. Одни предпочитают арендовать фотостудию, другие обустраивают ее у себя дома, если позволяют площадь и количество комнат. По сути это та же мастерская для художника, ведь в обустроенном помещении можно развивать умения, экспериментировать, находить новые грани творчества.

Не всегда фотографы покупают все необходимое для домашней студии сразу. Чаще первыми приобретают только самую важную технику, без которой не получится делать простые классические фотографии. По мере развития, расширения списка услуг покупают те или иные установки. Магазин фототехники – интернет-магазин Pyn.com.ua – предлагает профессиональное оборудование по хорошим ценам. Не всегда нужно платить сразу много, чтобы обустроить фотостудию.

Первое, что нужно сделать, – подготовить помещение. Если арендовать его слишком дорого, маленькой студией сможет стать комната в собственном доме или квартире. Необходимо убрать оттуда все лишние вещи, чтобы в распоряжении фотографа было как можно больше свободного места. Искусственный свет имеет большое значение, поэтому нужно создать хороший барьер для естественного. Свести его влияние к нулю помогут темные шторы.

Если стены в комнате разноцветны или имеют яркий, насыщенный оттенок, придется их перекрасить. Понадобится оформление в нейтральные цвета – например, белый или черный. Очень ответственной задачей является выбор источников искусственного света. Фотографам, особенно начинающим, сложно определиться, подойдет ли больше постоянный или импульсный в конкретной ситуации. Для домашней студии лучше последний. Оборудование, выделяющее его, не дает много тепла, поэтому в помещении не будет слишком жарко.

Важно правильно рассчитать оптимальную мощность освещения. Для небольшой комнаты до 20 метров не нужно покупать оборудование на 1000 Дж. С помощью маломощных установок не больше 150 Дж легко получится воплотить в жизнь большинство замыслов и идей. Можно сразу купить весь комплект оборудования или приобретать отдельные модели по мере необходимости. Каждый решает сам, какой вариант ему больше импонирует.

Кроме источников освещения, фотографу понадобится и другое оснащение. Чтобы комфортно работать в фотостудии, делать интересные работы и получать новые, полезные навыки, нужно купить:

студийную фотовспышку. Они отличаются по мощности. Можно начинать с минимальной;

моноблок для создания заполняющего и контрового света;

стойки. Оптимальная высота – 2,5 м, если позволяют потолки;

софтбоксы или зонты. С их помощью смягчают рисующий свет;

шторки, конические насадки, отражатели. Можно обойтись без последних, если стены в студии полностью белые.

Фон можно сделать самостоятельно из бумаги или ткани.