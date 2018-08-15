Eaton Intelligent Power Manager - расширенные возможности управления питанием

15 августа 2018, 14:15

Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, объявила о выходе новой версии программного обеспечения Intelligent Power Manager (IPM) в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Новая версия 1.6 программного обеспечения предлагает полную интеграцию с гиперконвергентной инфраструктурой Nutanix Acropolis. Благодаря интеграции пользователи Nutanix Acropolis, в том числе ИТ-специалисты и менеджеры центров обработки данных (ЦОД), смогут использовать программное обеспечение IPM от Eaton для корректного завершения работы инфраструктуры Nutanix, повышения степени непрерывности бизнеса и защиты критически важных данных при сбоях электропитания.



"ИТ-специалисты все чаще обращаются к гиперконвергентной инфраструктуре, так как она позволяет снизить издержки и увеличить доступность ИТ-среды в граничных сегментах сети», - заявляет Рори Хиггинс (Rory Higgins), менеджер по продукту для автоматизации центров обработки данных, Eaton. «Новейший однооузловой кластер и планируемый двухузловой кластер Nutanix для Nutanix Enterprise Cloud, в сочетании с программным обеспечением IPM и лидирующими в отрасли ИБП 93PS и 9PX ИБП и модулями распределения нагрузки PDU G3 от Eaton, представляют собой оптимальное решение для обеспечения непрерывности бизнеса. Это решение также позволяет защитить критически важные ИТ-системы в граничных сегментах сети в территоритально-распределенных офисах или в помещениях на первых этажах, выходящих на улицу. Удаленные администраторы могут легко интегрировать программное обеспечение управления питанием в среду Acropolis".



Nutanix Acropolis — это гиперконвергентное инфраструктурное решение под ключ, сочетающее в себе многофункциональное программно-конфигурируемое хранилище и встроенную виртуализацию. Благодаря интеграции с программным обеспечением Intelligent Power Manager от Eaton, пользователи Acropolis могут осуществлять удаленное выключение для Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) при непредвиденных сбоях электропитания, не беспокоясь о потере данных.



В дополнение к интеграции с Nutanix Acropolis, последняя версия программного обеспечения Intelligent Power Manager от Eaton полностью совместима с гиперконвергентным программным обеспечением VMware® vSAN и с платформой виртуализации Microsoft Hyper-V. Это позволяет операторам в средах vSAN эффективно управлять инфраструктурой электропитания через системы vSAN или гипервизоры Hyper-V.







