VMware помогает ускорить модернизацию ЦОДов с новым релизом vSAN

18 апреля 2017, 11:15

VMware, мировой лидер на рынке облачной инфраструктуры и корпоративной мобильности, представил новый релиз VMware vSAN.

Среди главных свойств продукта — первая в отрасли встроенная безопасность гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), более низкая совокупная стоимость владения (TCO) и рост производительности all-flash-хранилищ до 50%. Все эти преимущества в сочетании помогают заказчикам ускорить модернизацию своих ЦОДов.



Согласно IDC, HCI-системы являются наиболее быстрорастущим сегментом рынка конвергентных или интегрированных систем. (2) Сочетая программно-определяемые вычислительные ресурсы и подсистему хранения данных с серверами стандартной архитектуры, HCI-системы позволяют заказчикам упростить эксплуатацию ИТ и повысить эффективность, в то же время снизив стоимость начальных инвестиций и текущие эксплуатационные издержки по сравнению с традиционными системами хранения.



VMware vSAN 6.6 поможет заказчикам развивать свою инфраструктуру с минимальными рисками, используя встроенную безопасность, надежную реализацию высокой доступности и широкий выбор аппаратных платформ, включая такие передовые флеш-технологии как (SSD) Intel® Optane™. Последний релиз также будет способствовать снижению совокупной стоимости владения за счет интеллектуальных операций самообслуживания и облачной аналитики, обеспечивая гибкость и производительность для поддержки современных приложений и оборудования.



«С момента первоначального выпуска VMware vSAN в 2014 году заказчики используют vSAN благодаря экономии на совокупной стоимости владения и простоте управления вычислительными ресурсами и хранилищем, — говорит Янбинг Ли, старший вице-президент и генеральный менеджер, Storage and Availability Business Unit, VMware. — VMware vSAN 6.6 оснащена инновационными элементами, в частности, несколькими новыми для отрасли опциями, и в дальнейшем будет способствовать повсеместному внедрению гиперконвергентной инфраструктуры, помогая заказчикам модернизировать их ЦОД, чтобы получить конкурентное преимущество за счет новоприобретенной гибкости».





