Состоялся официальный анонс 170-долларового браслета Fitbit Charge 3

22 августа 2018, 10:15

Fitbit «отметилась» анонсом своего нового трекера физической активности - Charge 3.



Релиз намечен на октябрь.

Новинка выполнена в формате браслета и оборудована монохромным OLED-экраном, поддерживающим сенсорное управление. Связь со смартфоном выполняется посредством Bluetooth 4.0.Среди датчиков отмечается трёхосный акселерометр, высотомер и сенсор частоты сердечный сокращений. Charge 3 «научена» снимать самые разнообразные показатели, а, кроме того, отслеживать качество и продолжительность сна.Корпус браслета герметичен и выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров.Автономность обеспечивает встроенный литий-полимерный аккумулятор. Время автономной работы – до 7 дней.Базовая версия аппарата оценена в $150, а модификация с NFC - $170.