Представлен фитнес-браслет Fitbit Charge 5 с отслеживанием уровня стресса

26 августа 2021, 11:45

Компания Fitbit официально представила трекер физической активности Charge 5, выполненный в виде браслета для ношения на запястье.

Новинка уже доступна для предварительного заказа, а фактические продажи начнутся предстоящей осенью.

Устройство оборудовано дисплеем AMOLED с поддержкой сенсорного управления. Экран обладает яркостью до 450 кд/м2. В оснащение входит приёмник спутниковой системы навигации GPS.



Гаджет способен отслеживать большое количество показателей. В частности, ведётся мониторинг уровня содержания кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Могут собираться данные о качестве и продолжительности сна.



Серебристые полоски в боковых частях корпуса выполняют функции датчиков для снятия электрокардиограммы (ЭКГ) и оценки кожно-электрический активности. Второй показатель позволяет определять уровень стресса.



Само собой ведётся подсчёт таких значений, как количество сделанных шагов и потраченных калорий. Доступны два десятка режимов тренировок. Благодаря герметичному исполнению устройство не боится погружений под воду на глубину до 50 метров.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает семи дней в зависимости от условий эксплуатации. Браслет может функционировать в паре со смартфонами под управлением Android и iOS.



Приобрести Fitbit Charge 5 можно будет по ориентировочной цене 180 долларов США.

(С) 3dnews